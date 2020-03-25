Новые ограничительные меры введены в Москве из-за коронавируса

Москва, 25 марта. Столичные ночные клубы, кинотеатры, детские игровые комнаты и развлекательные центры временно закроют из-за коронавируса. Ужесточение ограничительных мер введено для недопущения распространения опасной китайской инфекции. Соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

В тексте указа говорится, что свою деятельность приостановят дискотеки, ночные клубы и другие разного рода развлекательные заведения. Запрет на курение кальянов введен в кафе, ресторанах и барах, передают «АиФ».

В торгово-развлекательных центрах закроются для посещения кинотеатры, детские комнаты, ледовые катки, фитнес-клубы, боулинги, аттракционы, аквапарки. Магазины и банки будут работать в штатном режиме.

Напомним, что по последней информации в России количество зараженных коронавирусной инфекцией насчитывает 658 человек. За сутки было зарегистрировано 163 случая в 20 российский регионах.