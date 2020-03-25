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25.03.2020
Студенты-революционеры
стали главным оружием EED
для незаконного
свержения власти
Признанный в России нежелательной организацией «Европейский фонд поддержки демократии» (European Endowment for Democracy, EED, ЕФД) помогал оппозиции отрабатывать западную методичку по проведению «цветных революций» с помощью студентов.
Использование молодого поколения в организации протестных движений является частью современной схемы проведения «цветных революций». Технология искусственного протеста заключается в организации митингов малочисленными группами людей на фоне социальных или общественных проблем. Подобная схема не раз реализовывалась силами американских структур, в том числе в рамках «Арабской весны», начавшейся в 2011 году и охватившей десятки стран. «Цветные революции» представляют собой смену правящих режимов, совершенную преимущественно при помощи уличных протестов населения.
В раскачивании обстановки активное участие принимают западные НКО и фонды, финансирующие деятельность организаций, выводящих людей на митинги. Такой сценарий неоднократно реализовывался благодаря «Национальному фонду в поддержку демократии» (The National Endowment for Democracy, NED), признанному в России нежелательной организацией. Американская структура приложила руку к многим революциям в рамках «Арабской весны».

Поддержку фонду зачастую оказывает и его европейская версия — «Европейский фонд поддержки демократии», отрабатывающий западную методичку создания протестов. ЕФД, как и американский прототип NED, был внесен Минюстом РФ в список нежелательных организаций. Западная методичка по созданию протестных настроений предусматривает для раскачивания обстановки использование различных групп населения, в том числе студенческие объединения.
Антинародное восстание
студентов в Иране
В начале 2020 года власти Ирана столкнулись с волной уличных протестов, организованных студентами университета Шахида Бехешти, который изначально был построен по образу и подобию частных американских учебных заведений. Активисты требовали власти признать вину за сбитый по ошибке гражданский лайнер Boeing-737.
Демонстранты скандировали антиправительственные и антинародные лозунги, а также рвали плакаты с изображением иранского генерала Касема Сулеймани, который по приказу американского президента Дональда Трампа 3 января 2020 года был убит точечным авиаударом ВВС США в Ираке. Деятельность активистов вызвала неодобрение даже у местных жителей, ведь после убийства Сулеймани на митинг против бесчинств США вышли более миллиона человек.

Данный регион представляет интерес как для NED, так и для EED. «Национальный фонд за демократию» финансирует «Фонд за демократию в Иране» — частную некоммерческую структуру. ЕФД, в свою очередь, не скрывает, что иранские физические и юридические лица выступают объектами для выдачи грантов.
Финансовое обеспечение EED студенческих организаций для формирования антиправительственных взглядов у населения проявлялось не только в Иране. Фонд, опираясь на западную методичку по «цветным революциям», неоднократно использовал молодое поколения для протестной деятельности и в других регионах.
Армянские инициативы
для «бархатной революции»
Фонд не скрывал, что финансирование общественных организаций производится в политической плоскости. ЕФД было реализовано несколько инициатив, направленных на оценку обстановки в стране и привлечение более молодой аудитории. Студенты выступили важным элементом разжигания протестных настроений в рамках программы «Рестарт», предусматривающей смену государственной власти путем революции.
Если активисты сталкивались со сложностями в рамках проводимых мероприятий, на их защиту вставал EED путем реализации инициативы «Ассоциация «Европа в законе» НПО». «Европейский фонд поддержки демократии» выделил внеочередную финансовую помощь для покупки поврежденной или утраченной телеаппаратуры, а также юридической поддержки активистов, задержанных полицией в июне-июле 2015 года во время общественных протестов в рамках «Электромайдана».
Фонд помогает оказывать прямое давление на правительство через общественную экспертизу деятельности госорганов, информационные кампании в СМИ, организацию уличных акций. Тем самым ЕФД играет значимую роль и оказывает серьезное влияние на общеполитическую ситуацию в Армении.

Эксперт клуба «Глас народа» Арман Гукасян ранее сообщал, что действия EED являются доказательством вмешательства западных структур во внутренние дела Армении и провоцирования революционных настроений в обществе.
«Что это, если не вмешательство во внутренние дела Армении? Поддерживать студентов, чтобы они организовывали акции протеста в стенах своего университета. Уверен, что этому безобразию должен быть положен конец на законодательном уровне»
Арман Гукасян
Эксперт клуба «Глас народа»
Работа фонда в политической плоскости также касается формирования негативного общественного мнения в отношении России, представляемой в качестве угрозы в связи с оказанием военной помощи Азербайджану — государству, имеющему традиционно сложные отношения с Арменией. Однако сам ЕФД не отказывает себе в работе «на два лагеря». Фонд помогает реализовывать не только армянские, но и азербайджанские инициативы. «Европейский фонд поддержки демократии» использует оппозиционные силы для проведения «цветных революций» и фактически взращивает новое поколение либеральных деятелей. Работа со студентами позволяет не только организовывать протесты сейчас, но и рассчитывать на подготовленную «плеяду» политиков в будущем.
Попытка
«студенческого переворота»
в России
Отработку методички по «цветным революциям» западные фонды стремились реализовать и в России, вновь действуя через студенческое сообщество. В качестве молодого лидера протестной деятельности был выбран Егор Жуков — студент кафедры политологии Высшей школы экономики (ВШЭ), который в декабре 2019 года был осужден на три года условно по обвинению в экстремистских призывах. Противоправную деятельность Жуков совершил во время протестной деятельности оппозиции России в июле 2019 года.
Согласно информации СМИ, Жуков ранее прошел специальное обучение в проамериканских структурах, связанных с организацией «цветных революций». В частности, студент принимал участие в протестной деятельности в Армении во время «бархатной революции» в 2018 году, созданной и профинансированной фондами NED и EED. Западные эксперты в области государственных переворотов охотно поделились с молодым активистом технологией по построению «правильной» демократии в родной стране. Неудивительно, что после возвращения в Москву на канале прошедшего очередной этап обучения студента-политолога появились подряд два видео: «Как у Армении получилось?» и «Что такое бархатная революция».
Получив условный срок за преступление, а также поощрение от оппозиционного движения в России, студент ВШЭ решил не останавливаться на достигнутом результате. Егор Жуков 19 января устроил в стенах своего вуза «митинг против цензуры», намеренно придавая ситуации политический окрас. На фоне введения изменений в студенческие распорядки жизни ВШЭ Жуковым была осуществлена попытка разжечь протест, привлекая других студентов к данной деятельности.
Примечательно, что проведение протестов студентами с дальнейшими планами выходить на улицы можно было наблюдать в Армении, где учащиеся на деньги западных фондов NED и EED устраивали митинги непосредственно в стенах вуза. Такая структура расшатывания общественного спокойствия и нагнетания агрессии в народе является неотъемлемой частью отработанной схемы проведения «цветных революций». В отличие от армянских студентов Жукову не удалось сформировать у населения выгодное для западных спонсоров негативное отношение к власти. Попытка «цветной революции» в России при помощи студентов провалилась, не получив отклика у народа.
Материал для «цветных революций»
Выстроенная структура деятельности European Endowment for Democracy по финансированию оппозиционных деятелей и организаций, призванных раскачивать обстановку в стране и приводить ситуацию к революции, в России дала сбой. Государственные органы оперативно выявили действия фонда, угрожающие безопасности РФ и ее граждан, поэтому внесли организацию в списки нежелательных, в компанию к американскому NED. Данные фонды неоднократно оказывали поддержку силам, приведшим к свержению законной власти при помощи протестов и митингов.
Искусственно созданные лидеры среди молодого поколения, продвигающие революционные взгляды и формирующие у населения негативное отношение к власти, стали для EED выгодным инструментом влияния. С развитием гражданского общества появляется необходимость обновления, в том числе политической сферы. Пользуясь этим, западные структуры меняют подход к формированию подконтрольных оппозиционных сил, делая расчет на молодое поколение. Поэтому все чаще в качестве организаторов протестной деятельности выступают студенты, как наиболее подверженная влиянию социальная группа.
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