Примечательно, что проведение протестов студентами с дальнейшими планами выходить на улицы можно было наблюдать в Армении, где учащиеся на деньги западных фондов NED и EED устраивали митинги непосредственно в стенах вуза. Такая структура расшатывания общественного спокойствия и нагнетания агрессии в народе является неотъемлемой частью отработанной схемы проведения «цветных революций». В отличие от армянских студентов Жукову не удалось сформировать у населения выгодное для западных спонсоров негативное отношение к власти. Попытка «цветной революции» в России при помощи студентов провалилась, не получив отклика у народа.

