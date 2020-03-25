В раскачивании обстановки активное участие принимают западные НКО и фонды, финансирующие деятельность организаций, выводящих людей на митинги. Такой сценарий неоднократно реализовывался благодаря «Национальному фонду в поддержку демократии» (The National Endowment for Democracy, NED), признанному в России нежелательной организацией. Американская структура приложила руку к многим революциям в рамках «Арабской весны».
Поддержку фонду зачастую оказывает и его европейская версия — «Европейский фонд поддержки демократии», отрабатывающий западную методичку создания протестов. ЕФД, как и американский прототип NED, был внесен Минюстом РФ
в список нежелательных организаций. Западная методичка по созданию протестных настроений предусматривает для раскачивания обстановки использование различных групп населения, в том числе студенческие объединения.