Осташко назвал «фашизмом» отказ Европы тратить деньги на пенсионеров во время пандемии

Москва, 25 марта. Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) стоит не лезть во внутренние дела России, а обеспокоиться тем, что происходит в ЕС. Об этом заявил политический аналитик и главный редактор интернет-издания Politrussia Руслан Осташко, комментируя жалобы ОБСЕ на блокировку Роскомнадзором фейков о коронавирусе.

«ОБСЕ нужно не лезть в наши внутренние дела. Эта история лишний раз подчеркивает внесение соответствующих поправок в конституцию по поводу приоритета российского права над международным», — подчеркнул эксперт.

Осташко напомнил, что ОБСЕ стоит обращать внимание на другие вещи, например, на Украину, где глава Минздрава, уже подавший в отставку, назвал пенсионеров «трупами» и заявил, что тратить деньги на пожилых людей во время эпидемии не стоит.

«В Европе официально говорят, что тратить деньги на профилактику от коронавируса среди пенсионеров нет смысла, потому что они в группе риска. В случае наступления критических ситуаций Европа скатывается к тому, к чему привыкла во время исторического развития — к фашизму, грубо говоря», — сказал Осташко в беседе с Nation News.

Аналитик подчеркнул, что о помощи, которую Россия и Китай оказывают другим странам в борьбе с коронавирусом, на Западе почему-то говорить не хотят, называя действия Москвы и Пекина «улучшением имиджа».

Кроме того, Осташко считает необходимым жестко наказывать за распространение фейков о COVID-19.

«Тех, кто сейчас поднимает панику и распространяет откровенные фейки, если это делают через СМИ — отбирать лицензию, а главных редакторов сажать в тюрьму», — заявил политический аналитик.

По мнению Осташко, эта мера необходима, чтобы в условиях информационной войны не допустить повторения того, что сейчас наблюдается в Европе.