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Осташко назвал «фашизмом» отказ Европы тратить деньги на пенсионеров во время пандемии

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Осташко назвал «фашизмом» отказ Европы тратить деньги на пенсионеров во время пандемии

Москва, 25 марта. Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) стоит не лезть во внутренние дела России, а обеспокоиться тем, что происходит в ЕС. Об этом заявил политический аналитик и главный редактор интернет-издания Politrussia Руслан Осташко, комментируя жалобы ОБСЕ на блокировку Роскомнадзором фейков о коронавирусе.

«ОБСЕ нужно не лезть в наши внутренние дела. Эта история лишний раз подчеркивает внесение соответствующих поправок в конституцию по поводу приоритета российского права над международным», — подчеркнул эксперт.

Осташко назвал «фашизмом» отказ Европы тратить деньги на пенсионеров во время пандемии

Осташко напомнил, что ОБСЕ стоит обращать внимание на другие вещи, например, на Украину, где глава Минздрава, уже подавший в отставку, назвал пенсионеров «трупами» и заявил, что тратить деньги на пожилых людей во время эпидемии не стоит.

«В Европе официально говорят, что тратить деньги на профилактику от коронавируса среди пенсионеров нет смысла, потому что они в группе риска. В случае наступления критических ситуаций Европа скатывается к тому, к чему привыкла во время исторического развития  — к фашизму, грубо говоря», — сказал Осташко в беседе с Nation News.

Аналитик подчеркнул, что о помощи, которую Россия и Китай оказывают другим странам в борьбе с коронавирусом, на Западе почему-то говорить не хотят, называя действия Москвы и Пекина «улучшением имиджа».

Осташко назвал «фашизмом» отказ Европы тратить деньги на пенсионеров во время пандемии

Кроме того, Осташко считает необходимым жестко наказывать за распространение фейков о COVID-19.

«Тех, кто сейчас поднимает панику и распространяет откровенные фейки, если это делают через СМИ — отбирать лицензию, а главных редакторов сажать в тюрьму», — заявил политический аналитик.

По мнению Осташко, эта мера необходима, чтобы в условиях информационной войны не допустить повторения того, что сейчас наблюдается в Европе.

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Источник: Nation News
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