Назван лучший российский сухпаек в условиях пандемии COVID-2019

Готовясь к возможным «критическим ситуациям» на фоне пандемии COVID-2019, россияне активно скупают продукты питания, что может спровоцировать дефицит последних. По этой причине становится актуальной покупка сухпайков. Редакция Федерального агентства новостей решила составить ТОП-5 индивидуальных рационов питания (ИРП), которые помогут пережить это сложное время.

Сразу отметим, что хит-парад составлялся только на основе ИРП российского производства, так как они продаются в любом военторге, а вот достать иностранные образцы в России довольно проблематично ввиду их ограниченного количества.

5 место — ИРП №6 Росгвардии

Начать стоит с того, что этот рацион питания производится с 2018 года мясокомбинатом «Дружба Народов» для нужд Росгвардии. Сам паек находится в картонной коробке, которая помещается в полиэтиленовый пакет, что исключает намокание находящихся внутри продуктов. Включает в себя несколько вариантов меню, хотя есть общие комплектующие для всех вариантов: 4 пачки армейских галет из муки пшеничной первого сорта (200 г), тонизирующий напиток (30 г), 2 пакетика черного байхового чая, 2 грамма растворимого кофе, 60 грамм сахара, 5 грамм соли, 1 — перца, таблетка для дезинфекции воды, портативный разогреватель, 3 дезинфицирующие и 3 бумажные салфетки, а также 3 пластмассовые ложки.

Остальные ингредиенты различаются в зависимости от того меню, которое попадет к вам в руки. В нашем случае речь идет об ИРП №6, в котором были плов с говядиной (250 г), ленивые голубцы (250 г), говядина тушеная высшего сорта (250 г), фарш ветчинно-рубленный (100 г), свекольная икра (100 г), плавленый стерилизованный сыр (30 г), сливовое повидло (45 г) и фруктовая палочка «Чернослив с орехом» (50 г).

При массе в 1800 грамм, содержит: белки — 121, жиры — 165, энергетическая ценность — 3473 кКал/14113 кДж.

В целом рацион неплох: он довольно питательный и содержит все необходимое для того, чтобы один человек прожил сутки. Хотя если «прижмет» его можно спокойно растянуть на два дня. Тем не менее есть и не очень приятные моменты, а именно большое количество жира и жил в говядине.

4 место — ИРП МЧС

Индивидуальный рацион питания МЧС изготовлен по заказу Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Двухкилограммовый сухпаек производства ООО «Балтпродукт» включает в себя все необходимые компоненты для взрослого человека на сутки: белки — 109 грамм, жиры — 191 грамм, энергетическая ценность — 3635 Ккал/ 14588 кДж.

Также, как и все ИРП, сухой паек МЧС запакован в коробку из плотного картона, помещенного в полиэтиленовый пакет, который можно использовать многократно.

Рацион содержит армейские галеты из муки пшеничной первого сорта (300 г), мясные консервы (250 г), консервы мясные фаршевые (100 г), консервы мясорастительные, рис с мясом, консервы овощные закусочные, сухой молочный напиток (30 г), повидло фруктовое (45 г), фруктовую палочку (50 г), концентрат для напитка тонизирующий (30 г), чай черный (4 г), пакетик растворимого кофе, соль, перец, сахар, драже поливитамина, портативный разогреватель, пачку водоветроустойчивых спичек, средство для обеззараживания воды, ложку, дезинфицирующие и бумажные салфетки.

Представленная в ИРП МЧС тушенка хорошего качества, практически без жира и жилок, довольно вкусная и питательная. Жаль, что этого не скажешь про рисовую кашу, которую без соусов и соли есть тяжело, к тому же по консистенции она напоминает пластилин. Тем не менее ее хватит для того, чтобы утолить голод, что и требуется от сухпайка. Овощные консервы лучше есть холодными, так как при разогреве появляется не совсем приятный запах.

3 место — ИРП МВД

ИРП-П или индивидуальный рацион питания — повседневный. Применяется в обеспечении питанием сотрудников МВД России. При массе 1,8 килограмма содержит: жиры — 208 грамм, белки — 115 грамм. Энергетическая ценность — 3537 Ккал. Упаковка ИРП сделана по аналогии с ИРП МЧС, за исключением того, что многослойный пакет выполнен в камуфляжной расцветке «березка».

Внутри: 200 грамм армейских галет, каша рисовая с говядиной (250 г), икра из баклажанов (100 г), рагу овощное с говядиной (250 г), печеночный паштет с маслом (100 г), шоколадно-ореховая паста (50 г), концентрат тонизирующего напитка, напиток молочный сухой, фруктовое повидло, упаковка растворимого кофе, черный байховый чай, сахар, соль, перец, портативный разогреватель, упаковка водоветроустойчивых спичек, поливитамин, средство для обеззараживания воды (3 таблетки), 3 пластмассовые ложки, бумажные и дезинфицирующие салфетки.

Сам рацион питания очень напоминает такой же у МЧС, за исключением того, что на этот раз овощное рагу уже можно и даже нужно разогревать, так как странный запах чувствуется (хотя все может зависеть от произведенной партии). Овощная икра довольно вкусная, хоть и на любителя. Рисовая каша такая же, как в ИРП МЧС. Вкус паштета полностью раскрывается, когда он намазывается на галеты.

2 место — Горный ИРП ФСБ

Горный ИРП (производитель ООО «ОПК») — это рацион питания, предназначенный для военнослужащих спецназа ФСБ, участвующих в боевых действиях в горной местности. Очень редкий сухпаек, достать который очень тяжело, поэтому автор материала и поставил его на второе место. Хотя по количеству продовольствия и энергетической ценности (5118 ккал) у него нет конкурентов. При массе 2,2 килограмма содержит: белки — 114 граммов, жиры — 250 грамм.

Поставляется в герметичной водонепроницаемой упаковке. В рацион входят: фарш колбасный любительский (100 г), макароны с говядиной (250 г), измельченная говядина (100 г), суп рисовый с мясом (40 г), каша пшеничная с мясом (60 г), каша рисовая с изюмом (60 г), армейские галеты (5 упаковок по 50 г), паштет печеночный (50 г), паштет мясной (50 г), плавленый сыр (50 г), яблочное повидло (100 г), шоколад (5 плиток по 20 г), шоколадно-ореховая паста (59 г), кофе, чай, сахар, соль, перец, фруктовый батончик (50 г), концентрат для напитка (25 г), портативный разогреватель типа блистер, беспламенный разогреватель (2 пакета), водоветроустойчивые спички, ложка пластмассовая, два вида салфеток.

Как можно заметить по количеству содержимого, на сотрудниках сил специального назначения не экономят. Все представленные блюда очень вкусные и разнообразные, после разогревания пища пахнет так, будто только что приготовлена. В принципе, такой рацион можно смело делить на два дня или его могут использовать два человека в течение суток.

Радует наличие двух видов разогревателей. Сначала можно использовать беспламенный, а когда он закончится перейти к обыкновенному блистеру.

1 место — ИРП Минобороны №3

Самый распространенный и качественный индивидуальный рацион питания, который заказывается Министерством обороны России для нужд армии. Включает в себя несколько рационов, различающихся основными блюдами. Это вкусный сбалансированный продуктовый набор, который в условиях пандемии удобно брать с собой в дорогу (если потребуется).

ИРП производит «Барышский мясокомбинат» в городах Грязи Липецкой области и в поселке Лесная Дача Ульяновской области. Рассчитан на питание одного бойца в течение суток и содержит: армейские хлебцы из муки пшеничной первого сорта (100 г), хлебцы армейские из муки обойной (100 г), тефтели из говядины (250 г), консервированный соленый шпик (100 г), паштет печеночный (50 г), фарш колбасный (50 г), кашу рисовую с говядиной (250 г), мясо с фасолью и овощами (250 г), овощную икру (100 г), фруктово-ягодный концентрат (75 г), сыр плавленый (80 г), фруктовое повидло (45 г), пюре из фруктов и ягод (100 г), горький шоколад (30 г), чай, кофе, сливки сухие (2 г), сахар, соль, перец, жевательную резинку, три таблетки для обеззараживания воды, портативный разогреватель, водоветроустойчивые спички к нему, три пластмассовые ложки и нож, бумажные и дезинфицирующие салфетки.

Из всех существующих рационов питания Минобороны именно третий вариант автор статьи считает самым сбалансированным и питательным. Самое вкусное блюдо (субъективно, конечно же) по мнению автора статьи — это тефтели из говядины. Мясо нежное, без прожилок и большого количества жира. Также стоит отметить колбасный фарш, который можно употреблять как с основным блюдом, так и есть вприкуску с чаем, намазав его на хлебцы. Рисовая каша с говядиной также весьма удачное блюдо, хотя немного суховатое, даже после разогрева. Овощная икра и паштет нареканий не вызывают, чего не скажешь о шпике, который сразу «из коробки» есть вообще невозможно. Но сало можно поджарить, используя подогреватель и обильно посыпав его солью с перцем.

В принципе, можно, как и горный рацион ФСБ, растянуть сухпаек на два дня. Отличный ИРП, который ФАН может смело рекомендовать к покупке и хранению как дома, так и в машине.