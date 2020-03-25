Самсонов: Коронавирус нанес большой удар по культуре

Санкт-Петербург, 25 марта. Пандемия коронавируса нанесла действительно большой удар по российской культуре, заявил заслуженный артист РФ, солист Мариинского театра Владимир Самсонов, выступая в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».
«Есть еще личные проблемы, я продюсер. У меня не состоялись три концерта. 21 марта важный концерт для русской культуры в честь 100-летия эстонского певца Георга Отса, занимался год. Надеюсь, филармония, которая находится в непростом положении, сможет перенести концерт на осень», — поделился он.
По словам Самсонова, все, кто выпал из репертуарного графика, хотят перенести выступления.
«Филармония сейчас находится в сложном положении в связи с этим. Я считаю, культурной урон был произведен этой болезнью», — подчеркнул он.
Закрытие обучения в Академии имени Елены Образцовой вообще стало двойным ударом: сорвался выпускной концерт «Елена».
«Отменились и спектакли моего направления. У нас есть факультет музтеатра (в академии Образцовой), мы готовили мюзикл к 75-летию Победы. Должны были поставить в Комиссаржевке, но он тоже отменен. В «Колизее» должно было состояться шоу, но все отменилось», — посетовал он.
Самсонов считает странным, что на фоне массового закрытия учреждений культуры продолжает работать метро.
«Я не вижу логики, я не врач вирусолог, но есть алогизм. Могу пошутить, что закрылись и суды. Наше государство печется об артистах и судьях. Для нашего государства эта категория является первоочередной. Могу этому поаплодировать», — заключил солист Мариинки.