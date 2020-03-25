Парад трамваев может стать украшением празднования 75-летия Победы в Петербурге

Санкт-Петербург, 25 марта. Музей городского электрического транспорта Санкт-Петербурга закрыт с 19 марта в связи с распространением коронавируса нового типа. О работе в условиях эпидемии рассказал директор музея Кирилл Нюквист, выступая на пресс-конференции, посвященной деятельности учреждений культуры в условиях эпидемии COVID-19, в Медиацентре «Патриот».
По его словам, учреждение, несмотря на популярность среди жителей и гостей города, приостановило деятельность минимум до 30 апреля.
«Закрыты все программы. В то же время коллектив музея продолжает работать, занимаемся реставрацией вагонов старинных, пересматривается программа по подготовке мероприятий», — отметил Нюквист.
Он также выразил надежду на то, что запланированный парад трамваев украсит празднование 75-летия Победы.
«Думаю, что парад трамваев все же пройдет, но без массового скопления. Музей продолжает работать без посещений. <…> Надеемся, что меры, которые принимаются в мире, позволят сократить потери от этой болезни», — пояснил директор музея электротранспорта.