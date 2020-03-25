Миро назвала истинную причину ухода Домогарова со скандалом из МХАТа

Москва, 25 марта. Известный блогер Лена Миро раскритиковала Александра Домогарова за его разрыв с МХАТом. Она полагает, что истинной истинной причиной ухода актера из театра стало злоупотребление спиртными напитками.

«Пить надо меньше — вот, что я думаю», — коротко прокомментировала Миро в своем Telegram-канале.

Блогер обратила внимание на то, что руководство МХАТа не понимает причин ухода Домогарова. В пресс-службе заявили, что со стороны театра никакого конфликта нет. А худрук театра имени Вахтангова Римас Туминас еще в конце января жаловался на Домогарова. По его словам, актер «распустил себя до полного развала» — «привык к распущенности и вседозволенности».

Как сообщает «Газета.ру», Александр Домогаров со скандалом покинул МХАТ, назвав его «лжетеатром». Свое решение актер объяснил сложными отношениями с руководством. При этом он подчеркнул, что не намерен возвращаться на сцену МХАТа, даже если администрация принесет ему извинения.

Официальный представитель театра отметил, что Домогаров не поставил руководство в известность о своем уходе, и спектакли с его участием по-прежнему стоят в афише. Сам актер намерен продолжить работу в театре Моссовета, где он выступал с 1995 года.

Напомним, что Домогаров в разное время работал в Центральном академическом театре Российской армии, Московском драматическом театре на Малой Бронной, Театре Багателла, Московском художественном академическом театре (в качестве приглашенного актера) и в театре Моссовета.

Российскому телезрителю он может быть известен по ролям в фильмах «Асса», «Гардемарины 3», «Волкодав», «Огнем и мечом», а также в сериалах «Королева Марго», «Графиня де Монсоро», «Марш Турецкого» и «Бандитский Петербург».