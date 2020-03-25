Трамп «бежит впереди паровоза», делая политические заявления за Эрдогана

Дональд Трамп заявил, что убедил Эрдогана «заключить соглашение» с курдскими боевиками в Сирии. Американский президент сообщил это Fox News в интервью о коронавирусе и его влиянии на экономику США. Что стоит за словами Трампа — в материале Федерального агентства новостей.

Соглашение, с которым никто не соглашался

Fox News обсуждали с Трампом экономику США, по которой нанесли удар эпидемия и крушение нефтяного рынка. Решение Вашингтона в ответ включить «печатный станок» и выкупить долги крупных и мелких компаний Трамп внезапно сравнил с ситуацией в Сирии.

Trump bizarrely compares his decision to recommend social distancing guidelines to Erdogan signing a deal with the Kurds, as both leaders didn't want to do it but felt obligated to pic.twitter.com/2yenI3B5l8 — Aaron Rupar (@atrupar) March 24, 2020

«Я сказал [Эрдогану] — «подпиши соглашение» с курдами, пусть будет мир. Он не хотел. Он — человек, который любит Турцию, у нас очень хорошие отношения… Я говорю: подпишите соглашение. Он совсем не хотел, курды совсем не хотели. Это все продолжалось, создали так называемую «зону безопасности» — недавно, несколько месяцев назад. Я сказал: подпиши соглашение, сделай мне одолжение, давай уже, а он не хотел. Внезапно они начинают воевать. Воевать-воевать-воевать. Лилась кровь, другие страны вмешивались. И я говорю: «Подпишите соглашение». Они ответили: «Ладно, давайте подпишем соглашение», — рассказал Трамп и внезапно переключился на прежнюю тему. — Нам нужно было время. Но если бы я этого не сделал, нас бы сильно критиковали».

Слова Трампа поставили в тупик экспертов и политологов, пишет издание Ahval, ведь никакого соглашения между Турцией и курдскими вооруженными группировками не существовало и не существует, и как на это повлиял президент США — неясно.

В прошлом году президент США действительно писал в Анкару с просьбой не начинать операцию против «Рабочей партии Курдистана» в Сирии. Эрдогана он призвал «не строить из себя крутого и не быть дураком». Президент Турции выкинул письмо в мусор, а 9 октября турецкая армия начала операцию «Источник мира», заняв вместе с подконтрольными группировками «Сирийской национальной армии» территорию Сирии до трассы М4 в районе между городами Телль-Абьяд и Рас аль-Айн.

Якобы заключенное «соглашение» никак не повлияло на ситуацию. На севере Сирии продолжаются столкновения между курдскими вооруженными формированиями и «Сирийской национальной армией».

Трамп «бежит впереди паровоза»

Трамп отличается особой манерой общения и его заявления в Twitter, интервью и публичных выступлениях регулярно становятся мемами. Возможно, он искренне верит, что способен одним своим словом влиять на политику независимых стран, предположил политолог Антон Бредихин, главный редактор журнала «Архонт».

«Трамп как обычно бежит впереди паровоза, и не понимает, видимо, что Эрдоган способен вести собственную игру и не опираться исключительно на мнение Вашингтона и стран НАТО, — отметил собеседник Федерального агентства новостей. — Трамп опирается на американский ресурс влияния на курдов и искренне полагает: как он скажет, так курдские вооруженные группировки и будут себя вести. Так, по его мнению, он может торговаться с Турцией».

Бредихин напомнил, что Эрдоган, построил свою избирательную кампанию на борьбе с курдскими террористами, и он не может ее прекратить. К тому же непонятно — с кем ему «договариваться»? С полевым командиром РПК и «командующим» проамериканских «Демократических сил Сирии» Мазлумом Абди — одним из наиболее разыскиваемых террористов в Турции? С командованием коалиции США в Сирии? С политическими представителями курдских автономных общин?

«Турция на соглашения с курдами пойти никак не сможет — конфликт с «Рабочей партией Курдистана» продолжается в самой Турции последние десятилетия, (распространившись на Ирак и северную Сирию. — Прим. ФАН). Если Турция признает курдские вооруженные формирования в Сирии — это будет просто подрыв рейтинга, и влияния, и вообще политического веса для Эрдогана, так что пойти на это он ни в коем случае не сможет», — объяснил собеседник ФАН.

Трамп не забывает о нефти

Внезапно упомянув Ближний Восток в интервью о проблемах американской экономики, Трамп попытался показать, что Вашингтон по-прежнему крепко стоит на ногах в Сирии и на всем Ближнем Востоке. Заявления Трампа о «договоренностях» между Анкарой и курдами Бредихин сравнил со «сделкой века» по разрешению палестино-израильского конфликта.

«Трамп хочет сохранить лицо в США на фоне масштабного ближневосточного кризиса. Он хочет показать, что США остаются в регионе и оказывают там влияние, поэтому вмешивается в отношения между Турцией и курдскими группировками, — считает собеседник ФАН. — Он пытается доказать, что способен выстроить турецко-курдские отношения — мол, есть какие-то планы, предложения о каких-то соглашениях, — хотя их в принципе невозможно реализовать».

Главной задачей США в Сирии остается сохранение нелегальной добычи нефти, о чем заявлял сам Трамп. Эрдоган, который еще недавно обвинял США в воровстве нефти в Сирии, теперь сам делает предложения по разработке сирийской нефти Владимиру Путину и Дональду Трампу. Вполне возможно, в интервью по поводу коронавируса прозвучал завуалированный ответ из Белого дома.