Трамп «бежит впереди паровоза», делая политические заявления за Эрдогана

Дональд Трамп заявил, что убедил Эрдогана «заключить соглашение» с курдскими боевиками в Сирии. Американский президент сообщил это Fox News в интервью о коронавирусе и его влиянии на экономику США. Что стоит за словами Трампа — в материале Федерального агентства новостей.

Fox News обсуждали с Трампом экономику США, по которой нанесли удар эпидемия и крушение нефтяного рынка. Решение Вашингтона в ответ включить «печатный станок» и выкупить долги крупных и мелких компаний Трамп внезапно сравнил с ситуацией в Сирии.

Trump bizarrely compares his decision to recommend social distancing guidelines to Erdogan signing a deal with the Kurds, as both leaders didn't want to do it but felt obligated to pic.twitter.com/2yenI3B5l8