Адвокат Жорин рассказал, чем грозит российским семьям самоизоляция от коронавируса

Известный российский юрист Сергей Жорин рассказал, что карантин, на который добровольно или вынужденно уходят жители нашей страны, может поставить под сомнение крепость многих семей. И в этом смысле мы можем пойти по «итальянскому сценарию».

Жорин, которого часто называют «звездным адвокатом», дал Федеральному агентству новостей эксклюзивное интервью. Сначала речь зашла об его знаменитых клиентах, а потом разговор принял неожиданный оборот.

— Сергей Викторович, не так давно отечественным судам ограничили рассмотрение дел — из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Полагаю, у вас в связи с этим «подвисло» немало дел с участием известных личностей. Можете назвать их?

— На самом деле, да, достаточно много дел. [Если говорить о звездах, то это] Лолита, Евгений Петросян, Оксана Тарасова, бывшая жена футболиста [Дмитрия] Тарасова... Большое количество дел «подвисло», но пока еще не критичная ситуация.

Вчера вот как раз с коллегами обсуждали, что в большинстве случаев инициатива сделать что-то быстро и срочно исходила от наших оппонентов. Поэтому для нас в большей степени, наверное, все это на руку.

— То есть у вас просто появится чуть больше времени, чтобы лучше подготовиться к заседаниям, когда они будут назначены, правильно я понимаю?

— Да, но, видите ли, в чем здесь вопрос. Ситуация, как я уже сказал, пока не критична, потому что наши дела отложены на даты после 10 апреля. Однако если станут продлевать срок, тогда, конечно, это будет уже крайне неприятно. Это первое. Второе. Хочу сказать, что на самом деле не все наши процессы отложили. Разные суды как бы с разной степенью скорости реагируют на то самое постановление президиума Верховного суда РФ. И третье. У нас есть процессы и в регионах, и в некоторых городах они еще идут. Так что работа идет.

— А есть какие-то еще интересные или необычные моменты нашего текущего положения?

— Есть один нюанс! Мы сейчас ощущаем вот какую вещь. Сначала это начало происходить в Италии — ее жители были вынуждены все время находиться дома в кругу семьи, и возросло количество желающих расторгнуть брак.

— О как!

— Да, усугубились какие-то семейные противоречия, которые ранее были. Потому что зачастую они вялотекущие — люди уходят на работу, делают какие-то дела и так далее. Но когда они находятся круглосуточно вместе, то все обостряется.

Этим, кстати, обусловлено большое количество разводов у людей, которые уходят на пенсию.

— Теперь супруги все время вместе и могут уставать друг от друга. Особенно когда позади много-много лет совместной жизни...

— И вот сейчас начинается такая тенденция у нас — мы идем как бы по итальянскому пути. Суды не работают, то есть иски в них подать нельзя, но обращений и консультаций как раз вот на тему расторжения брака [сейчас] достаточно много. Вот такая волна может нас накрыть.

— Если не секрет, кто-то из медийных личностей уже обратился к вам по этому поводу?

— Понятно же, что мы не можем этого вам сказать.

— Ну, без имен и фамилий. Хотя бы есть такие?

— Мы не можем разглашать, потому что это адвокатская тайна. Даже с точки зрения просто факта обращения [кого-либо].

Ранее Президиум Верховного суда Российской Федерации принял постановление, согласно которому в отечественных судах вводится режим ограничения рассмотрения дел. Исключения сделаны только для дел безотлагательного характера.