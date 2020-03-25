Ученым Гарварда негде пройти тест на коронавирус

Кембридж, 25 марта. Заявление директора Гарвардского университета Лоуренса Бэкоу и его жены Адель о заражении обоих вирусом COVID-19 вызвало панику среди сотрудников учебного заведения. Как сообщил Федеральному агентству новостей источник в университете, преподаватели и студенты уверены, что руководство скрывает от них настоящее количество зараженных.

«Реакция — просто шок, — сказал собеседник ФАН. — Нам не сообщают истинное количество зараженных в университете под предлогом защиты персональных данных. Сколько их на самом деле, мы даже боимся предположить».

Как сообщал ФАН, из-за вспышки нового типа коронавируса руководство Гарварда запретило своим сотрудникам международные поездки, в том числе, личные, и ограничило массовые мероприятия. С 23 марта в вузе введен режим дистанционного обучения. Ученые в недоумении: мало того, что эти меры могут ударить по их научным исследованиям и карьере, так люди еще и не могут узнать истинную информацию о состоянии своего здоровья.

«Обычным работникам Гарварда негде пройти тестирование на коронавирус. Это привилегия, доступная только крупным фигурам. Люди подавлены. Возможность пройти тест стала своего рода водоразделом между элитой и простыми людьми», — сообщил источник.

Официально сотрудников Гарварда отправили на самоизоляцию с 14 марта. По их мнению, инфекция могла распространиться в ВУЗе до принятия мер.