Елисеева заявила, что КПРФ в условиях COVID-19 демонстрирует откровенное вредительство

Москва, 25 марта. Проведение митингов КПРФ на фоне пандемии коронавируса носит признаки откровенного вредительства. Такое мнение высказала политолог Наталия Елисеева.

Одной из таких акций стала демонстрация коммунистов по случаю годовщины референдума о сохранении СССР. Как известно, большинство рядовых сторонников КПРФ составляют пожилые люди, для которых заражение коронавирусом наиболее опасно. Получается, Геннадий Зюганов и его прочие руководители партии подвергают риску самую незащищенную категорию населения, передает издание «Инфореактор».

«Причем в случае критической ситуации, которую сами же коммунисты и создают, обвинена будет власть», — отметила Елисеева.

По ее мнению, необходимо публично показывать, насколько безответственными могут быть поступки представителей оппозиции.

«Со стороны коммунистов это откровенное вредительство обществу. Глупость это или преднамеренный акт — уже не так важно. Важно то, что из-за подобных действий могут пострадать люди», — подчеркнула политолог.

По последним данным, в Москве зарегистрировано 410 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 14 пациентов уже побороли вирус и выписаны из больницы. Еще 41 человек заболел пневмонией нового типа COVID-19 в Подмосковье, при этом выздоровело двое. Таким образом, КПРФ прикладывает все усилия для того, чтобы эпидемия коронавируса продолжала набирать обороты.