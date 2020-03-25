Санкт-Петербург, 25 марта. Весенние каникулы для школьников Ленинградской области будут продолжаться до 29 марта. Об этом заявил директор петербургского Дома танца «Каннон Данс», организатор международных фестивалей современного танца Open Look, «Dance4Kids / Танец Будущего» Вадим Каспаров, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Каспаров стал участником пресс-конференции «Культура на карантине», которая состоялась 25 марта в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».

Каспаров отметил, что возглавляет «Каннон Данс» с 1997 года, поэтому Дом танца неоднократно сталкивался с кризисными ситуациями, однако вызванный эпидемий коронавируса кризис является одним из самых острых.

«Мы пока не понимаем последствий, но они будут. Одномоментно остановилось практически все. В эти дни должен был состояться фестиваль «Dance4Kids / Танец Будущего», но мы были вынуждены его отложить», — пояснил он.

Каспаров также добавил, что «Каннон Данс» не получает государственную поддержку, поэтому карантинные меры могут негативно отразиться на его финансовом положении.

«Это большая проблема. Если кризис будет длиться один месяц, то ничего, но если до лета, то мы очень пострадаем. Культура не является государственной сферой, но она значима. Много людней в ней задействованы. Такой тормоз повлияет на нашу работу. Доходы серьезно сокращаются, и сейчас это видно», — добавил Каспаров.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая вспышка пневмонии. Позднее было установлено, что источником эпидемии является новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время число зараженных во всем мире достигает 423 тысячи человек. Заболевание унесло жизни более 19 тысяч человек. Случаи заражения зафиксированы в большинстве стран мира.

В России зарегистрировано 658 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 29 человек полностью выздоровели, после чего были выписаны из больниц, погибших нет.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США имеют прямое отношение к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», найденные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.