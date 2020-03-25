На Украине призвали страны «нормандского формата» поставить Киеву ультиматум

Ситуация, сложившаяся в мире в связи с растущей угрозой пандемии коронавируса, задвинула и без того утомившую всех Украину на задворки межгосударственных повесток. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал украинский политолог, координатор запрещенного на Украине объединения «Боротьба» Евгений Голышкин.

Обвинение Киева

Российская Федерация якобы манипулирует пандемией коронавируса для того, чтобы снять с себя экономические ограничительные меры. Такое громогласное заявление сделал глава украинского министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Во время телефонного разговора с датским коллегой Йеппе Кофоду украинский политик предостерег, что Москва может призвать Европу снять санкции из гуманитарных соображений.

«Это манипуляция, поскольку ЕС ввел санкции не из-за коронавируса, а из-за агрессии России против Украины (Киев не признает, что ведет гражданскую войну против собственного народа в Донбассе и называет конфликт «агрессией» со стороны РФ. — Прим. ФАН). Соответственно, они могут быть связаны исключительно с выполнением Россией своих обязательств в контексте мирного урегулирования и деоккупации украинских территорий Донбасса и Крыма», — обвинил российские власти Кулеба.

Поставить Украине ультиматум

Как отметил Евгений Голышкин, Киев продолжает дешевые манипуляции в контексте своей неспособности и откровенного нежелания исполнять взятые перед лицом мирового сообщества на себя обязательства. До анонсированного ранее нового раунда «нормандского формата» остается всего две недели.

«По объективным причинам данная встреча не будет происходить «по живому», что открывает перед Киевом новые комфортные возможности спекуляции на проваленном пошаговом плане исполнения Минских соглашений. Конечно же, мы будем сейчас наблюдать подобные высказывания и мольбу Киева в сторону Запада с просьбой продолжения антироссийской политики. Однако ситуация, сложившаяся в мире с растущей угрозой пандемии коронавируса, задвинула и без того утомившую собой всех Украину на задворки межгосударственных повесток», — пояснил Евгений Голышкин.

По его мнению, ни Европа, ни США не будут сейчас обострять отношения с Российской Федерацией из-за «манипулятивных хотелок» Киева. Политолог считает, что пришло время, когда сторонам «нормандского формата» пришло время поставить команде Владимира Зеленского ультиматум, чтобы не выступать гарантами интересов аферистов.

«Цель Киева является циничное получение прибыли с происходящего шестой год внутреннего кровавого конфликта», — заключил Евгений Голышкин.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, который произошел в стране.

Ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что новый коронавирус в китайский город Ухань завезли американские военные. Дипломат проанализировал публикации о создании подобного вируса в научном журнале Nature Medicine за 2015 год и нашел статью, в которой ученые обсуждали, как создавали схожий с SARS-CoV-2 вирус и как он воздействует на человека.