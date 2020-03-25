Онищенко объяснил отличие коронавируса от хантавируса, ставшего причиной смерти в Китае

Геннадий Онищенко успокоил тех, кого напугала информация из Китая о смерти мужчины из-за хантавируса. Как сообщает газета Global Times, в КНР рабочий-мигрант скончался прямо в автобусе из-за заражения хантавирусом, природным резервуаром и разносчиком которого являются грызуны. Тест на коронавирус COVID-19 у погибшего оказался отрицательным.

Опасения, что пандемия коронавируса наложится на эпидемию, вызванную хантавирусом, беспочвенны, все это «накладывается» только в нашем воспаленном мозгу, отметил первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко в комментарии Федеральному агентству новостей.

«Не надо провоцировать панику, паникеров и так хватает, — предупредил он. — Конечно, хантавирус — это не рутинная инфекция, с которой мы встречаемся каждый день, но этот возбудитель давно известен и изучен».

Этим хантавирус принципиально отличается от нового коронавируса, с которым человечество столкнулось впервые, что привело к столь мощной вспышке, вызвавшей пандемию COVID-19, подчеркнул Онищенко.

«Да, у этих возбудителей есть некоторое сходство, в первую очередь тем, что они природно-очаговые. Но пути заражения и течение болезни разные. Хантавирус разносят полевые мыши. Там, где они оставили продукты своей жизнедеятельности, можно заразиться через пищу, через зараженную ими воду. Течение заболевания, вызванного хантавирусом, протекает достаточно тяжело, по типу геморрагической лихорадки, с серьезным почечным компонентом», — отметил собеседник ФАН.

Но массовое заражение бывает крайне редко, от человека к человеку этот возбудитель вообще не передается: вспышки всегда связаны с природным очагом, рассказал первый зампред комитета ГД.

«Что касается коронавируса, то все идет, как мы и предсказывали, но приходится помнить и о политической составляющей этой ситуации — мы не можем не реагировать на то, что происходит в других странах, в первую очередь в Европе», — подчеркнул Геннадий Онищенко.

Сообщается, что смерть мужчины от хантавируса была зафиксирована 23 марта. Погибший ехал на работу из города Линьцан в провинции Юньнань на пищевое предприятие в провинции Шаньдун. Рабочий скончался прямо в автобусе, еще у двух пассажиров, ехавших рядом с ним, была зафиксирована высокая температура, заболевших направили на тестирование, результаты которого пока неизвестны.

Ученые различают несколько видов хантавирусов, которые вызывают геморрагическую лихорадку с почечным синдромом. Смертность от этого заболевания в среднем составляет около 12%. Первым крупным столкновением с хантавирусом принято считать вспышку заболевания, известного как корейская геморрагическая лихорадка, которая была зафиксирована во время Корейской войны 1950—1953 годов. Тогда пострадали более трех тысяч человек, но уровень развития медицины не позволил выделить возбудитель.

Хантавирус был выделен и описан только в 1976 году. Возбудитель получил название в честь реки, в которой поймали мышь с этим вирусом. Согласно данным исследователей, хантавирус переносят грызуны, случаев заражения от человека к человеку не зафиксировано. Инкубационный период в среднем длится от семи дней до двух недель. К ранним симптомам относят слабость, рвоту, а также покраснение лица. Заболевание вызывает повышенную температуру, а также кровотечения и нарушение функции почек. В Китае разработаны вакцины от хантавируса, которые успешно используются на протяжении последних двадцати лет.

В США было несколько вспышек хантавируса, последняя зафиксирована в 2012 году в Калифорнии, тогда от инфекции погибли три человека. Источником заражения стали мыши в одном из национальных парков.