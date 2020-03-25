Солист Мариинки рассказал о положении артистов в закрытом из-за коронавируса театра

Санкт-Петербург, 25 марта. Все солисты Мариинского театра ушли в так называемый отпуск из-за коронавируса, но это не должно никак сказаться на их зарплатах, заявил заслуженный артист РФ, солист Мариинки Владимир Самсонов, выступая в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».

«Буквально на днях пришло сообщение из режиссерского управления по всем солистам. До 10 апреля на сценах Мариинского театра все отменилось, до 31 марта включительно отменены все репетиции, все записи, которые должны были быть. Все отменилось», — констатировал он.

Самсонов уточнил, что Мариинский театр является федеральным объектом: «Те, кто в штате, в зарплатах не будут ущемлены. Проблема только у тех, кто на контракте».

«Контракт – оплата за выполненную работу (сам спектакль и репетиция). Эта категория артистов остались без финансирования. Большинство артистов, которые на контракте в Мариинке, востребованы и могут пережить эту ситуацию. У них полетели контракты не только в РФ, но и в других городах, начиная от Нью-Йорка и заканчивая Петербургом. Тяжело будет пережить. Кто-то купил квартиру, взял кредит», — пояснил он.

По его словам, он находится на контракте с 1996 года, «это было удобно».