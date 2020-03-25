Ученые оценили опасность хантавируса, убившего жителя Китая

Пекин, 25 марта. Ученые рассказали, стоит ли опасаться хантавируса, от которого недавно скончался мужчина в Китае. Эксперты отметили, что инфекция не передается по воздуху, в отличие от коронавируса.

Специалист в области нейрофизиологии Симайя Шейк в своем Twitter-аккаунте рассказала, что передача хантавируса от человека к человеку — крайне редкое явление. Она напомнила, что первые случаи этого заболевания были зарегистрированы еще в середине XX века во время Корейской войны. Эксперт призвала не паниковать, поскольку уже существует вакцина от хантавируса.

Вирусолог из Уханьского университета Ян Чжаньцю рассказал изданию Global Times, что вряд ли кто-то мог заразиться от скончавшегося китайца.

«В отличие от COVID-19, хантавирус в большинстве случаев не передается через дыхательную систему», — сообщил эксперт.

Подхватить хантавирус, по словам Яна Чжаньцю, можно через кровь или экскременты больного.

Вирусолог отметил, что переживать по поводу распространения хантавируса не нужно, так как заболевание легко предотвратить и контролировать. Кроме того, эта инфекция чаще встречается в сельской местности, чем в городах.

Говоря о последствиях хантавируса, эксперт сообщил, что инфекция может нарушить работу печени, почек и других органов, а также вызвать лихорадку и обширное кровотечение.

Напомним, ранее хантавирус убил жителя Китая, который ехал в автобусе, перевозившем сотрудников пищевого предприятия из провинции Юньнань в Шаньдун. Это первый зарегистрированный случай смерти от этого типа инфекции, пишет НСН.

Известно, что основными переносчиками хантавируса являются грызуны. Кроме того, заразиться можно от укуса насекомоядной летучей мыши. Случаи передачи хантавируса от человека к человеку ранее были зафиксированы в Аргентине и Чили, передает «Царьград».