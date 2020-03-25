ЛНА взяла в плен сирийского наемника ПНС, участвовавшего в атаке на армию Хафтара

Триполи, 25 марта. Пользователи социальных сетей сообщают об очередных нарушениях режима прекращения огня со стороны боевиков так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии — террористы ведут огонь из жилых кварталов Триполи. В то же время Ливийская национальная армия (ЛНА) сообщает о пленении одного из сирийских наемников, сражающихся на стороне ПНС.

В Facebook мирные жители столицы пишут о стрельбе из орудий калибром 14,5 мм в районе Горджи в Триполи. Также боевики предприняли ряд попыток прорыва в районах Салах ад-Дин, Ат-Таугар, Ас-Саадия, Каср бен Гашир и Машруа аль-Хадба. Кроме того, в социальных сетях появились сообщения о работе ракетных установок «Град» в окрестностях района ас-Сабиа.

Атаки на армию Хафтара не приносят боевикам Файеза Сарраджа военных успехов — ПНС терпит потери. В аккаунте оперативного штаба «Аль-Карама» в Facebook появилась информация о гибели в Айн Заре трех наемников и полевого командира ПНС Мухаммада Шауша с позывным «Гамбург».

Кроме того, в ходе боев в Айн Заре силы ЛНА взяли в плен раненого сирийского наемника, сражающегося за ПНС.

Аккаунт отдела военной информации армии Халифы Хафтара в Twitter опубликовал короткое видео диалога пленного с генерал-майором ЛНА Фаузи Мансури. На видео наемник рассказал, что был ранен около двух недель назад, но командование ПНС до сих пор не позаботилось об оказании медицинской помощи.

ПНС продолжает сотрудничать с Анкарой на регулярной основе, получая оттуда партии оружия, сирийских наемников из Идлиба и БПЛА. ПВО Ливийской национальной армии продолжает методично сбивать турецкие БПЛА — один из последних сбили к югу от Злитена. Сообщается, что БПЛА был оснащен ракетами для ударов по объектам в районе аль-Джуфра. Пользователь Facebook сообщил о взлете еще одного беспилотника с территории аэропорта «Митига».

Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) публиковало расследование, посвященное поставкам Турции на регулярной основе контрабандными маршрутами вооружения для так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, в том числе, беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Отметим, эти ударные и разведывательные турецкие дроны активно используются ПНС против сил фельдмаршала Халифы Хафтара.