Генпрокуратура ДНР возбудила уголовное дело в отношении Порошенко

Донецк, 25 марта. Генеральная прокуратура Донецкой Народной Республики возбудила уголовное дело против бывшего президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В отношении Порошенко возбужденное уголовное дело по статье 230 УК ДНР «Организация террористической деятельности». Экс-президент Украины подозревается в организации террористических актов против высших должностных лиц и командиров военных подразделений ДНР.

«Установлены организаторы террористических актов, одним из которых является бывший президент Украины Петр Порошенко», — говорится в сообщении.

В ведомстве также добавили, что Порошенко лично утвердил план по ликвидации героя Донецкой Народной Республики Арсена Павлова. Кроме того, Порошенко подозревается в причастности к организации убийства главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко и командира танкового батальона «Сомали» Михаила Толстых.

Глава ДНР Александр Захарченко погиб 31 августа 2019 года при взрыве в центре Донецка. По данным следствия, убийство было спланировано сотрудниками украинских спецслужб.

Михаил Толстых погиб 8 февраля 2017 в пригороде Донецка. Он был убит в своем кабинете в здании штаба подразделения «Сомали» в результате выстрела из огнемета «Шмель».

Командир подразделения «Спарта» Арсен Павлов был убит 16 октября 2016 года в лифте собственного дома в Донецке, где сработало дистанционное взрывное устройство.

Напомним, в 2014 году власти Украины начали военную операцию против жителей Донбасса, которые провозгласили независимость региона после государственного переворота в Киеве. По данным ООН, с начала гражданской войны на Украине погибло около 14 тысяч человек, более 24 тысяч получили ранения.