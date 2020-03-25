В ДНР заявили о новой попытке Киева саботировать Минские соглашения

В рядах правящей партии Украины нет единства, Киев недоговороспособен, а в стране отсутствует централизованная власть. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявила депутат Народного совета Донецкой Народной Республики Елена Шишкина.

Вбросы от «Слуги народа»

Народной депутат президентской фракции «Слуга народа» и глава украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько призвала не подписывать документ о создании Консультативного совета, который позволяет вести переговоры напрямую с представителями Донецкой и Луганской народных республик.

«Если Украина согласится вести переговоры не с доказанной участницей вооруженного конфликта (Киев не признает, что ведет гражданскую войну против собственного народа в Донбассе и называет конфликт «агрессией» со стороны РФ. — Прим. ФАН), а только с участниками немеждународного конфликта (де-юре гражданами Украины, которые предали Родину...), это будет означать де-факто наш отказ от претензий к России», — заявила Елизавета Ясько.

По ее мнению, если Консультативный совет будет создан, то будет уничтожена позиция Украины в международных судах, произойдет отмена санкций против РФ и отрицание достижений Украины якобы в «борьбе за правду» о «российской агрессии».

«К счастью, решение Трехсторонней контактной группы о создании Консультативного совета еще не подписано, а лишь «предварительно согласовано» Украиной. Это означает, что официальный Киев имеет шанс обойти российскую ловушку, а наши чиновники — избежать огромной ошибки», — подытожила Ясько.

Киев саботирует «Минск»

Как отметила Елена Шишкина, украинские политики продолжают спекулятивную риторику о ситуации в Донбассе. Заявления Елизаветы Ясько — это демонстрация откровенной некомпетентности и попытка саботажа Минских соглашений.

«То, что представитель украинской делегации в ПАСЕ не в курсе, что на международном уровне Россия имеет статус гаранта Минских соглашений наряду с Германией и Францией, говорит просто о ее невежестве. Особенно примечателен тот факт, что такие заявления звучат непосредственно от членов команды Владимира Зеленского. Очевидно, что даже в рядах правящей партии Украины нет единства. Это говорит о полной недоговороспособности Киева и об отсутствии даже видимости централизованной власти в стране», — пояснила Елена Шишкина.

Кроме того, заметила депутат ДНР, отсутствие централизованной власти на Украине также подтверждают публичные заявления главы МВД Арсена Авакова, который, по сути, предлагает устроить в стране режим тотальной диктатуры и военного контроля.

«То есть режим той самой хунты, о которой мы говорим с 2014 года, но уже не прикрытый лицемерными лозунгами о демократии. При этом Киев пытается даже эпидемию вирусной инфекции использовать для того, чтобы уйти от выполнения своих обязательств по «Минску», а народ Украины поставить под полный контроль нацистских формирований», — добавила Елена Шишкина.

Депутат обратила внимание, что сегодня на Украине политический, экономический и социальный хаос.

«Говоря образно, украинская власть — это многоголовая лживая гидра, у которой каждая голова говорит какую-то свою правду. А в итоге получается одна большая ложь. Республики готовы говорить о мире со своими оппонентами, но с этим политическим раковым новообразованием на теле Украины говорить просто не о чем. Они не хотят или не могут услышать даже самих себя», — заключила Елена Шишкина.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, который произошел в стране.