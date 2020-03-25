Шерин: Поправки в закон о СМИ не дадут иностранным разведчикам прикрываться журналистами

Москва, 25 марта. Иностранные разведчики часто прикрываются журналистами, поэтому необходимо отрегулировать закон о СМИ. Об этом корреспонденту Федерального агентства новостей заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу призвал отрегулировать законы о СМИ, прикрываясь которыми активисты прозападной оппозиции пытаются проникать на военные объекты РФ. По его словам, активисты, обученные за рубежом, «охотятся за родственниками и свидетелями, лезут в госпитали, где лежат наши раненые, на кладбища, на поминки».

«Если министр обороны обозначает такие проблемы, значит, они действительно есть. Все, что связано с обороной нашей страны, конечно, представляет определенный интерес разведслужб иностранных государств», — сказал Шерин.

По его словам, для доступа на закрытые военные объекты разведчики всегда стараются найти благовидные предлоги, прикрываясь сотрудниками СМИ.

«Никто не будет на лбу себе писать: «я разведчик», а затем идти на территорию воинской части. Они будут находить предлоги, чтобы поговорить с родственниками, чтобы попасть на территорию части и узнать, например, какой личный состав там находится», — объяснил Шерин.

Он подчеркнул, что все, что касается освещения деятельности министерства обороны, тут «должны быть определенные ограничения доступа».