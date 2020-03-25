Правительство Украины в среду объявит ЧС из-за коронавируса

Киев, 25 марта. Правительство Украины в среду ввело режим чрезвычайной ситуации по всей стране и продлило карантин до 24 апреля.

«Мы продлеваем карантин с 3 апреля до 24 апреля», — отметил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он также не исключил, что после 24 апреля карантин вновь может быть продлен.

Ранее режим ЧС был введен только в некоторых украинских областях. В частности, речь идет о Киевской, Житомирской, Ивано-Франковской и Днепропетровской областях.

Отметим, что режим ЧС более мягкий, чем режим ЧП. В первую очередь он вводится для органов государственной власти, которые должны локализовать проблему и оказать населению всю необходимую помощь. Все объекты здравоохранения при этом переводятся в усиленный режим работы.

Ранее на Украине был объявлен трехнедельный карантин. Все объекты образования прекратили работу, а массовые мероприятия были отменены. Кроме того, украинские власти распорядились закрыть метро, а в наземный транспорт запускать не более 10 человек за раз.

Все эти ограничения связаны с пандемией коронавируса. Первая вспышка коронавирусной инфекции произошла в Китае в декабре прошлого года. За несколько месяцев болезнь успела распространиться по всему миру. На сегодняшний день основными очагами являются Китай, Иран, Испания, Италия, Германия и США. Вакцины от коронавируса пока что нет. По словам специалистов, она может быть разработана в течение 11 месяцев.