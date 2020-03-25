Депутаты ГД предлагают устанавливать перекрывающие газ приборы за счет средств капремонта

Москва, 25 марта. Депутаты Госдумы подготовили поправки в Жилищный кодекс, которые позволят жителям многоквартирных домов использовать средства капремонта для установки оборудования, препятствующего утечке газа. Об этом сообщил член комитета ГД по энергетике Борис Гладких.

По его мнению, действующей системы техобслуживания недостаточно, поскольку безопасность жителей зависит не только от исправности устройств, но и от человеческого фактора.

«Конечно, сегодня есть плиты, которые перекрывают газ автоматически, но в наших условиях это скорее новшество, чем норма. И есть масса случаев, когда от головотяпства или намеренных действий происходят утечки газа или взрывы», — заявил Гладких в разговоре с корреспондентом «Парламентской газеты».

По этой причине законодатели считают необходимым добавить в перечень работ, проводящихся за счет средств капремонта согласно статье 116 Жилищного кодекса, установку приборов контроля загазованности помещений. При этом решение об этом будут принимать жильцы самостоятельно.

Такое оборудование автоматически перекрывает газ при его утечке, а также способно оповестить аварийно-диспетчерскую службу.

Парламентарии подчеркивают, что у граждан должно быть право выбора, отремонтировать крышу дома или дополнительно обезопасить себя от возможной утечки газа.