Донбасс сегодня: группа солдат ВСУ подорвалась на передовой, армия Киева начинает голодать

Донбасс, 25 марта. Нарушение запретов на транспортные перевозки в ВСУ привело к гибели и ранениям солдат. Группа военнослужащих ВСУ подорвалась на минном поле. В связи с карантином украинских солдат стали кормить меньше. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Украинские вооруженные формирования подвергли обстрелам территории Луганской и Донецкой народных республик девять раз за сутки. В ЛНР по поселку Голубовское стреляли из 120-мм миномета. В ДНР обстрелы велись из 120-мм и 82-мм минометов, боевых машин пехоты, бронетранспортеров, гранатометов и стрелкового оружия. В зону поражения попали населенные пункты Гольмовский, Горловка, Спартак, Донецк, Старомихайловка. Осколками украинских снарядов поврежден жилой дом, ворота гаражей, электроподстанция.

Чрезвычайное происшествие в ВСУ

Народной милиции ДНР стали известны новые факты небоевых потерь среди личного состава украинской армии в зоне Операции объединенных сил, которые скрыты командованием подразделений от вышестоящего руководства. Двое рядовых и старший солдат 58-й мотопехотной бригады ВСУ на военном автомобиле ЗИЛ выехали в город Дзержинск для получения боеприпасов к пушкам и минометам калибрами 100 мм и 82 мм. Возвращаясь с полной загрузкой, водитель допустил опрокидывание машины. Произошла детонация боеприпасов, машина взорвалась.

В результате трагедии один человек погиб, еще двое получили тяжелые ранения. Командование бригады попыталось скрыть происшествие от штаба ООС. Однако в части уже работают представители военной полиции и СБУ, допрашивая пришедшего в сознание военнослужащего. Поездка была осуществлена в нарушение указания командования ООС об использовании транспортных средств в период карантинных мероприятий. Решение о выезде за снарядами принимал лично командир 58-й бригады Кащенко.

Небоевые потери ВСУ

В управлении Народной милиции ДНР сообщили, что источники с украинской стороны докладывают о подрыве группы солдат 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ на минном поле. Трое военнослужащих Виллик, Королев и Бушутин, находясь под воздействием алкоголя, ночью выехали на личном автомобиле, в нарушение всех запретов командования, в село Талаковка за дополнительной порцией спиртного. Автомобиль ранее был изъят у местного жителя.

Направление движения автомобиля солдаты высчитывали по навигатору и в результате заехали на минное поле. При взрыве мины один человек погиб, двое ранены. Автомобиль, принадлежащий жителю села Ломакино, почти полностью уничтожен взрывом. Указанное чрезвычайное происшествие скрыто от командования ВСУ и будет списано на потери вследствие якобы обстрелов со стороны ДНР.

В зоне ООС нарушены поставки продуктов подразделениям ВСУ

Транспортные ограничения, которые были введены командованием ООС в связи с распространением коронавируса, привели к перебоям поставок продуктов военным частям. Об этом рассказал в своем выступлении спикер оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко. Проще говоря — украинские солдаты сидят голодными на передовых.

Жалобы военнослужащих в социальных сетях подтолкнули командование ВСУ к заявлению, в котором сказано, что карантинные мероприятия не помешают обеспечению подразделений украинской армии. Однако по информации источника из 93-й механизированной бригады, последний раз продукты были поставлены в количестве, которое на 50% меньшем нормы. Штаб оперативно-тактической группировки «Север» утверждает, что получил указание от главка тылового обеспечения ВСУ, в котором предписано снизить довольствие на 70% в связи с введением карантина в государстве.