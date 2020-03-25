Sohu рассказало, как российский Ту-160 два раза подряд «унизил» истребители США

Пекин, 25 марта. Американские СМИ пытаются найти недостатки в российском Ту-160, поскольку этот бомбардировщик является значимой проблемой для США. Об этом пишут эксперты китайского издания Sohu в статье, которую перевела «ПолитРоссия».

Ту-160 — самый крупный и быстрый самолет в своем классе. Недавно российский бомбардировщик буквально унизил новейшие американские истребители F-35, причем два раза подряд.

«Дважды униженные российским бомбардировщиком США попытались найти в нем проблемы. Оказалось, что единственный недостаток Ту-160 заключается в том, что этот самолет не американский», — иронизируют китайские журналисты.

Как пишет Sohu, инцидент произошел в конце 2019 года во время полета над международными водами. Два истребителя США попытались перехватить Ту-160, однако бомбардировщик внезапно набрал высоту и на скорости ушел от американских самолетов. Тогда F-35 попытались догнать российский бомбардировщик, но и тут потерпели неудачу. Это стало вторым унижением подряд.

После произошедшего американские СМИ пытались найти недостатки в Ту-160, но были неубедительны. Единственное, к чему придрались аналитики из США — это отсутствие у российского бомбардировщика стелс-технологии, делающей самолет менее заметным. Но и здесь китайские эксперты не согласились, назвав козырями Ту-160 скорость и грузоподъемность.

Ранее эксперты Sohu объяснили, почему российские подлодки приспособлены к условиям Арктики лучше американских.