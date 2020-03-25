Винокур рассказал о состоянии Лещенко, попавшего в больницу в Коммунарке

Москва, 25 марта. Певец Лев Лещенко чувствует себя нормально, он лечится от двустороннего воспаления легких, рассказал журналистам друг артиста, продюсер и пародист Владимир Винокур.

Он уточнил, что вместе с Лещенко в столичную больницу №40 была госпитализирована его супруга Ирина. У нее также диагностирована пневмония.

«Сейчас с воспалением легких кладут сразу на обследование. Вот их и положили туда, в больницу в Коммунарке. Конечно, я с ними на связи. Чувствуют себя шикарно, хотят домой», — сообщил Винокур агентству ТАСС.

Он добавил, что и у Лещенко, и у его жены взяли анализ на коронавирус, но результатов пока нет.

Винокур подчеркнул, что поддерживает связь с Лещенко. Но не навещает его.

«Ну конечно, (мы) на связи. Но только я в Коммунарку не хожу, кто меня пустит!» — добавил он в комментарии KP.RU.

Госпитализации Лещенко предшествовала поездка по США и Канаде с вынужденной посадкой в Марселе, и уже тогда певец заметил у себя симптомы ОРВИ. 11 марта он вернулся в Москву. Вместе с женой они соблюдали карантин, а когда он уже почти подошел к концу решили обратиться в больницу в Коммунарке.

Певец и его супруга соблюдали самоизоляцию, а под конец срока поехали на обследование в медцентр в Коммунарке сами. Там врачи выявили у них воспаление легких и приняли решение о госпитализации, уточняет «Ридус».