Дети придумали злодеев для анимационного проекта Олега Роя «Стражи»

Столичные юнармейцы присоединились к творческой группе анимационного проекта продюсера Олега Роя «Стражи» и даже придумали для сценария свое существо, сообщает Федеральное агентство новостей.

Ребята побывали в студии, где создают героев первого юнармейского сериала, отсмотрели готовый материал и поделились своими размышлениями на тему будущего мультипликационного блокбастера. Автор идеи Олег Рой обещает, что у «Стражей» будет закрученный сценарий, уникальные компьютерные технологии, команда профессионалов, потенциальные звезды на озвучке и «герои с живым объемным характером, прототипами которых стали сами юнармейцы».

«Компьютер дает нам массу возможностей. Но только человек способен вселить душу в героя. Сделать его не идеальным, а жизненным, что ли... Вот как раз ребята нас здорово здесь направляют, — говорит Рой. — Именно по их рекомендациям мы нашли точные образы «Стражей». Каждого персонажа, по мере готовности, «прогоняли» через социальные сети «Юнармии», а подростки за них активно голосовали. Мы вызвали у них целую дискуссию, итогом которой стал набор основных действующих лиц».

Юнармейцы сами выбирали образы четверке героев. Например, одну из героинь — Марусю — они захотели видеть блондинкой. В экипировке героини Вари ребята предложили использовать плащ-палатку, известную еще со времен Великой Отечественной войны. Что касается робота, который есть у каждого «Стража», то здесь разработчики создали киборга Арию, столь реального, что готовы передать свои эскизы для воплощении в реальной робототехнике.

«Мы сами не ожидали, что Ария получится таким настоящим. Хоть завтра — в серию. Вот, что значит работа над мультфильмом. Она не только вызывает огромное количество эмоций, но и вдохновляет на великие дела», — рассказал директор студии Вячеслав Великоредчанин.

В мультфильме много положительных персонажей, а отрицательных почти нет, рассказали в пресс-службе проекта. Поэтому ребята захотели придумать существ «на лицо ужасных и добрых внутри», которые способны доставить человечеству массу проблем и заставят задуматься. Кто-то представляет абсолютное зло в виде одноглазых, одноруких, одноногих чудовищ ростом с дерево. У кого-то получились вампиры и оборотни. Были и те, кто придумал любопытных существ.

«Мне кажется, злодеи в мультфильмах не могут быть однозначными. Они харизматичные и притягательные. Только с их помощью зритель может оценить действительно важные вещи: дружбу, взаимопомощь, самоотдачу. Мне бы хотелось, чтобы в «Стражах» все тоже было вариативно. Например, чтобы антигерои перевоспитались и перешли на сторону добра», — говорит юнармеец Илья Ежков.

Всех персонажей тут же отправили в виртуальный мир: профессионалы превратили придуманное юнармейцами «существо» в готовый 3D-объект. Следующим творческим шагом будет обсуждение сценария.

«Проект «Стражи» сделан не только и не столько для развлечения, — говорит лидер «Юнармии» Роман Романенко. — Наш проект поднимает сложные с точки зрения психологии вопросы. Он учит, развивает, обучает, заставляет думать, анализировать. Мы хотим, чтобы каждая серия была мотивацией к тому, чтобы ребенок взял в руки книгу. Ну, или полез в Интернет. Именно поэтому сделали ставку на оригинальную сюжетную линию».

Трейлер «Стражей» авторы презентуют в конце апреля, а премьера назначена на конец 2020 года.

Ранее ФАН публиковал интервью с автором проекта «Стражи» Олегом Роем.