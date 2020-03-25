Россиянам вернут деньги за авиабилеты из-за коронавируса

Москва, 25 марта. Совет Федерации подготовит обращение к Министерству транспорта РФ, чтобы россиянам вернули деньги за купленные ранее авиабилеты, в том числе, по невозвратным тарифам. Такое поручение сенаторам дала спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

«Давайте подготовим такое обращение. Деньги за все билеты должны возвращаться, независимо от того, какой это вид билетов», — отметила она, выступая на пленарном заседании верхней палаты.

Матвиенко подчеркнула, что авиакомпании должны возвращать средства, поскольку возврат билетов произошел не по вине пассажиров, а из-за форс-мажорных обстоятельств.

Отметим, что первой на проблему обратила внимание сенатор от Тывы Дина Оюн. Выступая на пленарном заседании, она завила, что многие россияне начали возвращать билеты из-за отмены семинаров, олимпиад для школьников и других массовых мероприятий. Однако авиакомпании отказываются возвращать деньги за билеты, купленные по безвозвратным тарифам.

Напомним, что массовые мероприятия по всей России отменяются из-за вспышки коронавирусной инфекции. На сегодняшний день основными очагами заболевания являются Китай, Иран, Италия, Испания, Германия и США.

Накануне правительство распорядилось организовать вывоз россиян, находящихся за границей. Минтрансу разрешено использовать для этого силы Минобороны, МЧС и Управделами президента, а МИД должен составить списки российских граждан, которые до сих пор находятся за рубежом и хотят вернуться в Россию. На вывоз соотечественников будут выделены средства Резервного фонда правительства РФ.