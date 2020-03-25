Народная артистка СССР Инна Макарова скончалась на 94-м году жизни

Москва, 25 марта. Российская актриса Инна Макарова скончалась в возрасте 93 лет в Москве. Об этом сообщила дочь актрисы Наталья Бондарчук.

«Инна Михайловна ушла из жизни», — сказала Бондарчук.

Она также добавила, что дата и место похорон Инны Макаровой станут известны позднее.

Стоит отметить, что в последние годы Инна Макарова страдала бронхиальной астмой. Не смотря на заболевание, Макарова продолжала работать и принимала участие в съемках вплоть до 2015 года. 4 марта Макарова была госпитализирована в одну из столичных клиник, где на протяжении нескольких недель проходила лечение.

Инна Макарова Инна родилась 28 июля 1926 года в городе Тайге Кемеровской области. Детство и юность актрисы прошли в Новосибирске. Играла в школьном драмкружке, затем поступила в драматический кружок в Дом художественного воспитания детей. Макарова окончила актерский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии в 1948 году. Актриса получила широкую известность благодаря ролям в фильмах «Девчата», «Женитьба Бальзаминова», «Женщины», «Русское поле» и «Молодая гвардия», за работу в котором она получила Сталинскую премию.