Барр получил письма Пригожина с требованием возбудить дело против Обамы и возобновить дело «Конкорда»

Москва, 25 марта. Генеральный прокурор США Уильям Барр получил два письма от предпринимателя Евгения Пригожина, главы компании «Конкорд», которая ранее доказала в американском суде необоснованность обвинений властей США во вмешательстве в выборы президента Соединенных Штатов.

Письма №1 и №2 были доставлены 24 марта 2020 года в 11.50 по вашингтонскому времени. В первом документе напоминается, что 16 марта прокуратура США по округу Колумбия приняла решение прекратить уголовное дело против «Конкорда» из-за отказа Департамента юстиции представить в открытом суде присяжных ложные доказательства, на основании которых было сфабриковано и более двух лет велось уголовное дело против компании «Конкорд».

В письме указано требование вернуть дело в суд и дать право компании доказать свою невиновность или аннулировать ходатайство прокуратуры.

Во втором документе Евгений Пригожин требует возбудить уголовное дело против экс-президента США Барака Обамы, высших должностных лиц министерства юстиции страны, членов Конгресса, Сената и Госдепа США, которые «вступив в сговор, неправомерными действиями, фальсификацией документов и доказательств добились незаконного возбуждения уголовного дела против «Конкорда».

Ранее сообщалось, что Пригожин готовит иск против правительства США на 50 миллиардов долларов. Предприниматель заявил, что судебное разбирательство между «Конкордом» и правительством США не закончено. Напомним, американское правительство обратилось в суд с ходатайством о снятии обвинений с «Конкорда» и, соответственно, прекращении уголовного дела по обвинению во «вмешательстве» в выборы президента США 2016 года. Таким образом, все обвинения американской стороны оказались несостоятельными.