ФЗНЦ предложил запретить анонимные аккаунты в соцсетях

Москва, 25 марта. Фонд защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) предложил Федеральному собранию ввести уголовную и административную ответственность за кибербуллинг. Об этом в среду заявил глава фонда Александр Малькевич.

«Мы считаем необходимым закрепить в российском законодательстве нормы, предусматривающие уголовную (за угрозы жизни) и административную ответственность за распространение в Интернете угроз, оскорблений и клеветы», — отметил он.

Кроме того, ФЗНЦ предложил разрешить регистрировать новые аккаунты в социальных сетях только при наличии паспорта (в случае физлица) или документа, устанавливающего полное наименование и адрес (в случае юрлица).

Все эти меры, как полагает глава фонда, помогут уберечь россиян от травли в Интернете. Малькевич напомнил об исследовании Microsoft, проведенном еще в 2012 году, согласно которому почти 50% российских подростков и детей в возрасте от 8 до 17 лет подвергались буллингу. В 2013-2014 годах Россия, по информации ВОЗ, занимала первое место по степени распространенности кибербулинга среди школьников.

Малькевич обратил внимание на то, что многие страны Западной Европы и Северной Америки, еще несколько лет назад стали законодательно ужесточать ответственность за травлю в Интернете. Только в Великобритании в 2014 году было осуждено более 1,5 тыс. человек за распространение угроз и оскорблений. Каждый десятый был лишен свободы.

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