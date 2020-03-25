Шойгу призвал отрегулировать законы о СМИ для борьбы с фейками об армии

Москва, 25 марта. Российские законы о средствах массовой информации необходимо отрегулировать, чтобы не допусткать распространения фейковых новостей о Минобороны РФ и военнослужащих. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу, выступая во время «правительственного часа» в Совете Федерации.

Министр подчеркнул, что СМИ публикуют много недостоверных сообщений о российской армии.

«В нашей стране их подхватывает прозападный информационный дивизион, регулярно обучаемый за рубежом», — заявил Шойгу.

По словам министра, прозападные оппозиционеры пытаются нелегально попасть на военные объекты, прикрываясь законом о СМИ, пишет «Вечерняя Москва». Также «активисты» выкладывают в Сеть видео со входами и выходами секретных объектов.

Шойгу рассказал, что «прозападники» преследуют родственников военнослужащих и семьи погибших солдат, проникают в госпитали, приходят на кладбища и даже оказываются на поминках. Глава Минобороны сообщил, что такими способами эти «активисты» пытаются доказать, что командование армии якобы скрывает потери, передает «Царьград». Шойгу отметил, что в странах Запада за подобные действия привлекли бы к серьезной ответственности.

«Этa сферa требует дaльнейшего зaконодaтельного регулировaния», — цитирует министра НСН.

Шойгу заявил о необходимости отслеживать факты распространения фейков о Минобороны. По словам главы оборонного ведомства, информационное пространство в наше время стало еще одним театром военных действий. Так, за последние три года на информационную инфраструктуру ВС РФ совершили свыше 25 тысяч компьютерных атак из-за рубежа.