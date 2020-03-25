Путин поручил проверить готовность ВС РФ к борьбе с распространением коронавируса

Москва, 25 марта. Проверка готовности Вооруженных сил к противодействию распространения коронавируса нового типа начнется 25 марта. Об этом сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу.

Проверить готовность войск к новой угрозе поручил президент России Владимир Путин.

«Целью проверки является повышение уровня готовности подразделений для решения, в случае необходимости, задач по борьбе с коронавирусной инфекцией», — пояснили в оборонном ведомстве.

Проверка коснется подразделений войск РХБЗ, инженерных войск, отдельных организаций медицинского обеспечения​​​, а также органов военного управления, соединений, воинских частей Западного и Центрального военных округов, Военно-Космических сил и Ракетных войск стратегического назначения.