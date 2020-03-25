Эксперты призвали раздать малому бизнесу кредиты на зарплату из-за коронавируса

Настроения среди предпринимателей малого и среднего бизнеса близки к паническим. Из-за пандемии коронавируса многие рестораны и развлекательные заведения стоят пустыми. Естественно, владельцы бизнеса задались вопросом — чем платить зарплату сотрудникам?

В этой ситуации необходимо в срочном порядке на федеральном уровне признать все принятые ограничительные меры из-за коронавируса обстоятельствами непреодолимой силы, а также начать выдачу беспроцентных кредитов предпринимателям, чтобы они могли расплатиться с работниками. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил член экспертной группы по основному направлению стратегического развития РФ «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» Алексей Порошин.

Раздать кредиты на зарплату работникам

«Уже сейчас правительство предоставило малому бизнесу отсрочку по оплате аренды по налогам. Однако текущая отсрочка распространяется только на аренду госсобственности, в то время как у нас большая часть малого бизнеса арендует у частных владельцев», — отметил собеседник ФАН.

По мнению эксперта, для сохранения и развития малого бизнеса, нужны не отсрочки, а реальные оперативные меры по компенсации выпадающих доходов.

«Сегодня мы видим, что рестораны, концертные залы стоят пустыми. Не хватает денег не только на то, чтобы платить налоги, а просто на зарплаты работникам», — рассказал Порошин.

Именно поэтому, считает эксперт, уже сегодня надо в массовом порядке выдавать предпринимателям возвратные кредиты на выплаты заработной платы работникам.

«Сейчас малые и средние предприятия нуждаются в том, чтобы по примеру европейских стран им выдавались беспроцентные кредиты госбанков для выплат зарплат. При условии, допустим, предоставления работодателем зарплатных ведомостей по состоянию на 1 марта», — считает собеседник ФАН.

По его мнению, нужно проработать компенсирование выпадающих доходов арендодателей из негосударственного сектора. А также установить мораторий на расторжение договоров аренды, включая односторонний отказ арендодателя от договора.

«На федеральном уровне все принятые ограничительные меры из-за коронавируса надо признать обстоятельствами непреодолимой силы — чтобы это было аргументом в спорах по действующим договорам. Это первоочередные меры, которые очень быстро надо вводить», — подытожил Алексей Порошин.

Приостановить налоги и взносы

В интервью ФАН руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников поддержал предложения Порошина. Он акцентировал внимание на том, что из-за коронавируса именно малый бизнес находится в зоне особого риска.

«Уже в ближайший квартал, по подсчетам Торгово-промышленной палаты России, может закрыться примерно половина юридических лиц. Таким образом, более 8,5 миллионов человек потеряют работу», — отметил эксперт.

Масленников также считает правильной мерой возможное введение моратория на проверки малых предприятий со стороны налоговиков и других госорганов.

«Это хорошо, но недостаточно. На мой взгляд, необходимо приостановить налоговые платежи и страховые взносы для малого бизнеса до полного прекращения пандемии коронавируса», — предложил Масленников.

Однако период налоговых каникул должен быть хорошо просчитан, предупредил эксперт. Чтобы не оказалось, что сразу после пандемии на бизнес навалятся накопившиеся долги по налогам, и предприятия начнут банкротиться, поскольку платить будет не с чего.

«Учитывая опыт председателя правительства России Михаила Мишустина как налоговика, не исключаю, что такое решение будет принято. Тем более что бизнес-сообщество ежедневно бомбардирует правительство обращениями на этот счет», — резюмировал эксперт.

Отменить проверки и ограничить аренду

В свою очередь, член Торгово-промышленной палаты Санкт-Петербурга Алексей Третьяков считает, что коронавирус может стать хорошим предлогом, чтобы отменить генеральную линию на поддержку крупного бизнеса и создать равные конкурентные условия для всех предпринимателей.

«Отмена проверок — лучше, чем ничего. Однако проблема в том, что и до коронавируса у нас, как известно, малый бизнес чувствовал себя не лучшим образом. С середины 2000-х он выдавливается из многих сфер: торговли, гостиничного бизнеса и так далее, — заявил Третьяков. — Да, проверки использовались как один из мощнейших инструментов давления на бизнес, но стратегически их временное прекращение ситуацию не изменит».

Московский предприниматель, бывший владелец пекарни-кондитерской «Старинные рецепты» Рената Белоусова была вынуждена закрыть свое предприятие в самом начале эпидемии.

«Дело в том, что за последние два года аренда для моего предприятия выросла на 100%. В итоге она просто стала съедать всю прибыль», — рассказала Рената корреспонденту ФАН.

По ее словам, арендодатели, владеющие частной недвижимостью, бесконтрольно повышают аренду, а на все возражения ответ один: «Не нравится — съезжайте!»

«После того как, я надеюсь, к осени пройдет паника, связанная с коронавирусом, я хочу снова открывать свое предприятие. Но, на мой взгляд, надо ввести на законодательном уровне какие-то ограничения для роста аренды», — считает собеседница ФАН.

Между тем, власти Москвы уже объявили мерах поддержки малого и среднего бизнеса. В частности, до 31 декабря продлевается срок уплаты авансовых платежей за первый квартал 2020 года по налогу на имущество организаций и земельному налогу для организаций общественного питания, туризма, культуры, спорта, досуга и гостиничного бизнеса.

Кроме того, от арендной платы освобождаются организации, работающие в сфере культуры, спорта, выставочной, развлекательной, просветительской и образовательной деятельности, которым пришлось приостановить деятельность из-за вируса, если они арендуют земельные участки и нежилые объекты у Москвы. Наконец, до конца года вводится отсрочка арендной платы за апрель, май и июнь для гостиниц, общепита и туристических компаний столицы.