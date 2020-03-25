В поиске препарата для лечения коронавируса. Колонка Евгения Беня 

Лаборатории по всему миру развернули масштабную работу по созданию эффективной вакцины от коронавируса. Работа ведется как в Китае, откуда началось распространение вируса, так и в Европе, США и России.

Сейчас не менее 35 лабораторий в разных странах мира занимаются созданием вакцины, призванной остановить распространение коронавируса. Сразу несколько лабораторий сообщили, что готовы приступить к клиническим испытаниям прототипов, тогда как ВОЗ и мировые эксперты не так оптимистичны: по их мнению, на создание действенной вакцины потребуется до полутора лет. Поэтому параллельно ученые разных стран заняты интенсивной разработкой препаратов для лечения коронавируса.

В России

Два научных центра Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) в Москве и Санкт-Петербурге занимаются разработкой противовирусных препаратов, которые были бы эффективными в борьбе с коронавирусом нового типа. Об этом журналистам сообщила руководитель агентства Вероника Скворцова. Оба центра на основе международного опыта будут разрабатывать наиболее эффективные и безопасные препараты, которые можно было бы применить, чтобы фактически полностью устранить коронавирусную инфекцию или профилактировать развитие заболевания. Скворцова добавила, что ФМБА перешло на трехсменную работу, которая не останавливается на выходных.

Главный инфекционист Минздрава России Елена Малинникова заявила, что коронавирус можно лечить ибупрофеном и парацетамолом.

«Ибупрофен можно и нужно назначать пациентам с коронавирусом наравне с парацетамолом, и здесь мы солидарны с Всемирной организацией здравоохранения», — приводит слова Малинниковой пресс-служба Минздрава.

Всемирная организация здравоохранения 19 марта отменила свою рекомендацию не использовать ибупрофен у пациентов с коронавирусом, отметили в Минздраве.

Малинникова подчеркнула, что главное для пациентов — строгое следование рекомендациям лечащего врача, поскольку необходимое в каждом конкретном случае лечение может назначить только он.

В Москве разрешили лечить новый тип коронавирусной инфекции без обязательной госпитализации. Соответствующий приказ опубликован на сайте столичного департамента здравоохранения. Проходить лечение инфекционного заболевания на дому могут те пациенты, у которых был подтвержден COVID-19, однако болезнь протекает в легкой форме. При этом главным требованием для них является самоизоляция. Решение о домашнем лечении может принять только врач на основании проявляющихся симптомов. Так, в частности, у заболевшего температура должна быть ниже 38,5 градуса и частота дыхательных движений меньше 30.

Для лечения коронавируса в легкой форме больным могут назначаться препараты, ранее применявшиеся для вич-инфицированных, — лопинавир и ритонавир. Также рекомендуют обильное питье, а при высокой температуре — жаропонижающие средства. При обострении симптомов рекомендуется вызывать врача.

Согласно этому приказу, который определяет алгоритм лечения пациентов, заболевших коронавирусной инфекцией, а также действия медицинских работников при осмотре пациентов на дому, обязательная госпитализация, даже с легкой формой заболевания COVID-19, показана людям старше 65 лет, беременным женщинам, пациентам с хронической сердечной недостаточностью, больным сахарным диабетом и страдающим бронхиальной астмой.

В мире

Французские ученые успешно испытали существующие препараты для лечения коронавируса, как пишет International Journal of Antimicrobial Agents. Отмечается, что в настоящее время нет специальных препаратов для лечения COVID-19. Однако по всему миру проводятся клинические испытания существующих лекарств, которые могут воздействовать на коронавирус. В лабораторных испытаниях три таких препарата — ремдесивир, хлорохин и гидроксихлорохин — показали активность против коронавируса. Кроме того, хлорохин сегодня используется в качестве рекомендуемого противовирусного средства для лечения COVID-19 в Китае.

Другие французские ученые рассказали о высокой эффективности препарата от коронавирусной инфекции, основанного на средстве для терапии малярии и антибиотике азитромицине. О перспективах применения нового комбинированного лекарства против COVID-19 пишет портал Med-heal.ru. Дидье Рауль, представитель команды французских ученых, говорит, что смесь из гидроксихлорохина (препарат, который используется для лечения малярии) и азитромицина (популярный антибиотик) показала хорошие результаты в терапии коронавирусной инфекции COVID-19. Выводы французских ученых подтверждают эксперты Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США.

Гидроксихлорохин, больше известный под названием плаквенил, оказывает умеренное иммунноподавляющее действие, а также снижает интенсивность воспалительных реакций, благодаря чему его нередко применяют для терапии аутоиммунных болезней. Механизм действия гидроксихлорохина изучен не полностью, но предполагается, что препарат меняет активность сразу нескольких важных для организма ферментов.

Исследование, которое провели на пациентах с подтвержденным коронавирусом, показало, что комбинация из гидроксихлорохина и азитромицина является эффективной для лечения коронавируса. Но делать выводы следует с осторожностью, так как выборка, на которой проводилось тестирование, слишком маленькая, поэтому неизвестно, какие опасности может таить в себе новое экспериментальное лечение коронавируса.

Глава министерства здравоохранения Чехии Адам Войтех отметил, что в борьбе с коронавирусной инфекцией может потенциально помочь лекарственный препарат «Плаквенил».

«Поэтому необходимо предотвратить плаквенила недоступность», — приводит его слова РИА Новости.

Тем временем президент США Дональд Трамп заявил на пресс-конференции в Белом доме, что лекарства для лечения малярии, которые на данный момент проходят тестирование на эффективность при лечении коронавируса, могут быть «божьим даром».

«Я думаю, что сочетание гидроксихлорохина и азитромицина может быть очень, очень хорошим. Есть реальная вероятность того, что они могут иметь колоссальное влияние, могут быть даром господа. Если они сработают, это изменит все», — обобщил Трамп и привел пример, когда американец вылечился после приема препаратов от малярии.

Кстати, в России в настоящее время препараты на основе гидроксихлорохина (плаквенил и иммард) и хлорохина (делагил) остро дефицитны, а антибиотик азитромицин относительно доступен.

Между тем представители некоммерческой организации Banner Health (США) в свою очередь поспешили сделать вывод, что при заражении коронавирусом недопустимо принимать хлорохин — лекарство для лечения и профилактики малярии.

Предостережение было опубликовано после того, как супруги в возрасте 60 лет приняли содержащее хлорохин средство. В течение получаса после приема пару госпитализировали в ближайшую больницу. Мужчину реанимировать не удалось. Его жена находится в критическом состоянии под наблюдением врачей. По ее словам, она услышала о пользе хлорохина, когда смотрела по телевизору пресс-конференцию с Дональдом Трампом. Тогда она вспомнила, что средство, которым она чистит аквариум, содержит хлорохин. Супруги выпили небольшое количество этого средства в качестве превентивных мер от коронавируса.

Конечно, едва ли средство для очистки аквариума дискредитирует медицинские препараты на основе хлорохина, хотя приведенный факт тоже не следует оставить без внимания.

В любом случае при положительном тесте на коронавирус перед началом лечения нужно незамедлительно получить рекомендации врача. В том числе, когда заболевание протекает не в тяжелой форме.