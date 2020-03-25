В ВОЗ назвали два главных симптома коронавируса

Москва, 25 марта. Высокая температура и сильно осложненное дыхание с сухим кашлем являются основными симптомами коронавирусной инфекции, сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

«Два симптома — это температура и сухой кашель с тяжелым дыханием, абсолютно тяжелым. Это значит, туалет у вас находится в трех метрах от спальни, а вы туда попасть не можете: вам просто тяжело дышать», — сказала представитель ВОЗ в эфире телеканала «Россия 24».

По ее словам, остальные признаки могут говорить и о других инфекциях. Например, насморк редко присутствует при коронавирусе, добавила эксперт.

Вуйнович добавила, что «если вы не были на зараженной территории, не должны сейчас вызывать тревогу», указал «ФедералПресс».

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, первые случаи заражения которой были зарегистрированы в китайском городе Ухань в конце прошлого года.

Китайские власти считают, что разработкой нового типа вируса занимались США. Некоторые эксперты уверены, что Вашингтон замешан в этом. В частности, бывший эксперт ООН по бактериологическому оружию Игорь Никулин сообщил, что американцы создали инфекцию в одной из лабораторий Пентагона еще пять лет назад.