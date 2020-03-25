Шойгу заявил о повышении международного авторитета РФ после операции в Сирии

Москва, 25 марта. Операция Вооруженных сил РФ в Сирии способствовала повышению международного авторитета России. Об этом заявил глава Минобороны Сергей Шойгу, выступая в Совете Федерации.

По его словам, российская армия получила новый импульс развития после проведения операции.

«Боевой опыт получили все командующие войсками военных округов и офицеры их штабов. А также все командующие общевойсковыми армиями, армиями ВВС и ПВО, командиры дивизий, бригад, полков», — сообщил Шойгу.

Он добавил, что боевой опыт теперь имеют 61% офицеров военно-морского флота, 98% военной полиции, 90% летного состава, а также 56% специалистов ПВО.