Гаспарян объяснил, почему главред «Новой газеты» Муратов не считает себя коррупционером

Интерес правоохранительных органов к доходам главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова связан с незаконными схемами обогащения, в которых может быть замешан журналист. Об этом заявил известный российский радиоведущий и публицист Армен Гаспарян в комментарии Федеральному агентству новостей.

Ранее Федеральная налоговая служба (ФНС) получила запрос сотрудников ФСБ о доходах главреда «Новой». Силовики заинтересовались деятельностью Муратова после обращения редакции ФАН: в ходе расследования мы выяснили, что журналист оформил на свою гражданскую супругу Ирину Столярову имущество на 350 миллионов рублей. Средства на элитные квартиры и дома он мог получить за публикацию заказных материалов.

Известный российский радиоведущий, блогер, писатель и публицист Армен Гаспарян уверен: интерес силовиков к богатствам Муратова вызван теневыми схемами обогащения, которые использует журналист. Другое дело, как это могут вывернуть приближенные к главреду «Новой» и его единомышленники.

«Речь идет, насколько я понимаю, о некоторых финансовых, назовем это так, злоупотреблениях, которые свойственны всем этим удивительным людям. Понятно, что они (сторонники Дмитрия Муратова. — Прим. ред.) сейчас тут же обернут это в красивую обертку, что это вот «гонения», «давление на свободу слова», что их притесняют и унижают, — это все понятно, тут ничего другого ждать не приходится. Но это же не имеет никакого отношения к подлинной ситуации в данном конкретном случае. Муратов не единственный такой: кого из рукопожатной публики ни возьми — одна и та же будет картина. Она же не меняется абсолютно. У них у всех есть свое какое-то законодательство — оно просто нигде не описано, — по которому они живут. Оно свойственно, скорее, лихим 90-м годам. И все. Ничего нового здесь нет», — сказал Армен Гаспарян.

При этом охарактеризовать Муратова, называющего себя «борцом с коррупцией», как человека двуличного, нельзя. По одной простой причине: сам он не считает себя коррупционером.

«Они себя-то к коррупционерам не относят. Поэтому здесь не подходит определение про двуличность. Они себя называют честными, чистыми, непорочными людьми с безукоризненной репутацией и чистыми сердцами. При чем здесь коррупция? Это ж не к ним. Они себя назвали «люди с чистой совестью» — вот отличнейшим образом этим всем и пользуются», — резюмировал Армен Гаспарян.

Как сообщал источник ФАН, сотрудники ФСБ направили запрос об уровне и источниках дохода Дмитрия Муратова и его гражданской супруги Ирины Столяровой в Федеральную налоговую службу. Копия запроса есть в распоряжении редакции. Когда данные о заявленных и реальных доходах журналиста и его неофициальной жены сопоставят, делу будет дан полный ход.

Недвижимость на 350 миллионов рублей

Федеральное агентство новостей опубликовало собственное расследование о теневых доходах Дмитрия Муратова в начале марта. Сотрудники издания выяснили, что у гражданской жены главреда «Новой» есть недвижимость на 350 миллионов рублей. При этом очевидно, что зарплата Муратова не позволяет ему обладать настолько дорогостоящей недвижимостью, имеющейся в распоряжении Столяровой. Женщина, в свою очередь, числится учредителем как минимум двух действующих на данный момент организаций, но их суммарная прибыль в период с 2012 по 2018 года составила 256 тысяч рублей.

После публикации материала редакция обратилась к «Новой газете» и Дмитрию Муратову с просьбой подтвердить или опровергнуть информацию, указанную в расследовании, и рассказать о природе финансовых и имущественных активов, оформленных на членов семьи главного редактора «Новой». Ответа журналисты так и не получили, наталкиваясь каждый раз либо на молчание, либо — на неприкрытое хамство.

Заказуха в «Новой» поставлена на поток

Впервые ФАН заинтересовался происхождением доходов Дмитрия Муратова в декабре 2019 года. Тогда в редакцию обратился человек, длительное время сотрудничавший с «Новой газетой», который рассказал о «внутренней кухне» издания. По его словам, публикация любого компромата в «Новой» стоит два миллиона рублей, а для «своих» — миллион.

«Муратов берет деньги только от тех, кого знает лично. Очень опасается подставы. Ну и цены у него весьма высокие. Прайс: два миллиона рублей за материал на сайте и в газете. Полтора миллиона для тех, кто «сливает ему информацию», — заявлял собеседник ФАН.

При этом «Новая газета» позиционирует себя независимым изданием, поднимающим острые темы. Сбор пожертвований на сайте издания, где «Новая газета» выставляет себя нуждающейся в средствах для существования, в ситуации со вскрывшимися «теневыми доходами» Муратова и заявлениями о публикации заказных материалов в «Новой» выглядит крайне комично.