Депутат Чепа заявил, что Трамп может отказаться от помощи России по COVID-19 из-за выборов

Посол Российской Федерации в Вашингтоне Анатолий Антонов сделал заявление о готовности нашей страны прийти на помощь народу Соединенных Штатов в борьбе с эпидемией коронавируса, если это будет необходимо. Дипломат отметил, что это уже не первое предложение подобного рода — ранее Россия выражала готовность в оказании содействия в тушении пожаров в Калифорнии. Москва поможет всем государствам, ситуация с эпидемией в которых хуже, чем у нас самих, считает заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В интервью Федеральному агентству новостей он заявил, что борьба против COVID-19 — задача всей планеты.

«Мы уже оказываем помощь Италии: 14 бортов с нашими вирусологами и группой военных были отправлены в эту страну, чтобы остановить распространение эпидемии, поскольку именно там сейчас сложилась самая серьезная ситуация. А поскольку Соединенные Штаты находятся сейчас на третьем месте по числу заболевших, то и для них у Российской Федерации найдется поддержка. Накопленный государством еще с советских времен опыт борьбы с подобными проблемами, безусловно, должен быть использован на благо всего человечества», — убежден собеседник ФАН.

По мнению депутата, побороть пандемию можно только сообща, усилиями всех стран — здесь он провел довольно уместную параллель с международным терроризмом. И в этих условиях искусственная изоляция какого бы то ни было государства путем введения санкций и прочих ограничений является настоящим преступлением.

«Только недалекие деятели способны проводить подобного рода политику, — считает парламентарий. — Она не ведет планету к прогрессу, а только увеличивает количество проблем, которых и без того немало. В целом же коронавирус — это довольно маленькая, исходя из мирового опыта, проблема, которую жители Земли преодолеют довольно быстро. Уверен, что уже через несколько месяцев мы будем вспоминать COVID-19 и все, что с ним связано, как страшный сон».

Тем не менее, продолжил Чепа, пока ситуация с инфекцией остается серьезной — особенно в США, где население скупает уже даже не туалетную бумагу, как в Европе, а оружие и боеприпасы.

«Как они собираются защищаться от коронавируса автоматами? — удивился собеседник ФАН. — И вот на фоне этой странной потребительской паники мы слышим пафосные предвыборные заявления президента США Дональда Трампа и лидеров Демократической партии, которые, конечно же, бесконечно далеки от того, что нужно сейчас обычным американцам в условиях эпидемии».

По мнению депутата, ведомые русофобскими предрассудками и страхами быть обвиненными в связях с Россией политики США вполне могут отказаться от предлагаемой нами столь необходимой им помощи.