Песков рассказал о состоянии Путина после визита в больницу в Коммунарке

Москва, 25 марта. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин хорошо себя чувствует после посещения больницы в Коммунарке.

24 марта президент приезжал в поселок Коммунарка в Подмосковье, где расположен карантинный центр по коронавирусу.

«Тьфу-тьфу-тьфу, хорошо», — ответил Песков журналистам на вопрос о самочувствии президента РФ.

Владимир Путин посетил больницу в Коммунарке, куда привозят пациентов с подозрением на коронавирус. По словам Дмитрия Пескова, соответствующее решение было принято главой российского государства лично после совещания в Ново-Огарево, на котором обсуждались вопросы борьбы с коронавирусной инфекцией. Президент прошелся по палатам, пообщался с пациентами и понаблюдал за работой персонала. Также он обсудил работу с главой больницы Денисом Проценко.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь президента России дал смартфон одной из сотрудниц больницы в Коммунарке, чтобы та сняла на видео приехавшего в медицинское учреждение Владимира Путина. Он попросил ее потом прислать видео через Telegram, а телефон — уничтожить.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-2019 произошла в конце 2019 года. Тогда китайские власти сообщили о многочисленных случаях пневмонии у жителей города Ухань. Ученые позже выяснили, заболевание вызывает новый тип коронавируса. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию COVID-2019 во всем мире. Российские власти принимают все необходимые меры для защиты граждан страны и их здоровья. Кроме того, правительство РФ и Центробанк предпринимают шаги для стабилизации ситуации экономики.