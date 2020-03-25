Дарья Мороз раскрыла роль Собчак в ее разводе с Богомоловым

Москва, 25 марта. Ксения Собчак никак не повлияла на развод актрисы Дарьи Мороз и режиссера Константина Богомолова. Об этом заявила сама артистка.

По словам Мороз, она рассталась с Богомоловым еще до его романа с Собчак. Актриса также добавила, что развод прошел цивилизованно и бывшие супруги остались друзьями. Кроме того, Мороз даже снималась в сериале бывшего супруга «Содержанки».

«Мы с Костей с самого начала совместной жизни разделяли семью и работу. И считали дурным тоном, если одно вдруг наползало на другое. После расставания ничего в этом смысле не изменилось. Как работали — так и работали», — поделилась звезда телеэкрана в интервью Kp.ru.

Мороз также считает Богомолова прекрасным отцом, отметив, что он много времени проводит с их общей дочерью.

«Круто, когда продолжают сохраняться настолько классные отношения между родителями и детьми. У нас в этом смысле очень правильная ситуация», — рассказала актриса.

Ранее скандальный светский хроникер Лена Миро назвала Богомолова мерзавцем, который манипулирует Собчак. Таким образом блогер отреагировала на появление в Instagram светской львицы интимного видео. На кадрах видно, как Богомолов трогает Собчак за грудь прямо в ресторане, передавало Федеральное агентство новостей.