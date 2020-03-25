Кудрин предупредил о снижении ВВП в России в 2020 году

Москва, 25 марта. Экономический рост в России снизится в 2020 году, а регионам потребуется помощь из федерального бюджета. Об этом в ходе выступления в Совете Федерации заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, передает Федеральное агентство новостей.

«Проблема распространения коронавируса, постановка целого ряда производств приведет к тому, что мы не будем иметь экономический рост в этом году. Прогнозы уточняются. Скорее всего, нас ожидает снижение ВВП — это означает, что и в субъектах мы увидим уменьшение доходной базы», — сказал он.

Кудрин отметил, что долг регионов до прошлого года уменьшался, и это была положительная практика.

«Общий объем доходов был 9,5% в прошлом году, а без Москвы где-то около 2%. В целом, это конечно, небольшая сумма», — добавил он.

По словам главы Счетной палаты, для восстановления экономического роста может потребоваться принятие антикризисных мер, в том числе оказание помощи из федерального бюджета в виде дополнительных дотаций субъектам РФ.

«В этой связи и вопрос долговой политики требует дополнительного внимания: возможно, в виде какого-то нового раунда реструктуризации. Повторю, что нужно провести дополнительны анализы», — сказал Кудрин.

Сейчас важно учитывать экономические обстоятельства каждого субъекта, констатировал глава Счетной палаты.