Названы места, где можно «пересидеть» эпидемию коронавируса

Москва, 25 марта. Специалисты считают, что Антарктида является одним из самых безопасных мест для жизни во время эпидемии коронавируса. Условия проживания на самом южном континенте нашей планеты хоть и не самые приятные, но зато можно не беспокоиться о своем здоровье. В данный момент там живут и работают порядка полутора тысяч ученых, которым не грозит коронавирус.

Отмечается, что связь между Антарктидой и остальным миром носит ограниченный характер. Практика показывает, что большинство экспедиций на ледяной континент отправляется и возвращается в ноябре-декабре. Это значит, что полярников еще долго не должны беспокоить проблемы, связанные с распространением опасной китайской инфекции. Похожая ситуация у подводников, у которых морские походы длятся не менее 70 дней, передает Planet Today.

Отмечается, что море и ледяной континент не единственные места, где можно чувствовать себя защищенным от коронавируса. В мире есть целые племена, которые живут в перманентной изоляции. Это консервативные люди, которые придерживаются традиционного уклада жизни. Они сознательно ограничивают свои контакты с окружающим миром. Вдалеке от цивилизации хорошо себя чувствуют народности на некоторых островах Индийского океана, а также в горах Новой Гвинеи.

Примечательно, что если эпидемия коронавируса охватит весь земной шар, то самым безопасным местом будет Международная космическая станция, которая находится на орбите нашей планеты.