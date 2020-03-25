Собчак объяснила отказ сдавать тест на коронавирус после контакта с зараженными

Москва, 25 марта. Телеведущая Ксения Собчак не торопится сдавать анализы на коронавирус после контакта с зараженными опасной китайской инфекцией. Собчак сняла целую серию репортажей на актуальную тему эпидемии, но сдача теста на коронавирус пока не входит в ее планы.

Отснятые Собчак материалы станут частью очередного выпуска программы «Док-ток». Темой будущей передачи будет ситуация с эпидемией коронавируса в мире. Анонс нового выпуска телеведущая опубликовала на своей странице в Instagram, передает «НьюИнформ».

«Собираем истории со всего мира, и отчаянно просим уже переболевших и выздоровевших пациентов с диагнозом коронавирус связаться с нами», — написала Собчак.

Телеведущая рассказал подписчикам, что недавно Александр Гордон подарил ей медицинскую маску. Она отнеслась к презенту с иронией, но сегодня угроза инфицирования является проблемой для каждого. Несмотря на то, что Собчак провела много времени за общением с инфицированными, сдавать тест она пока не собирается.

«Я посещала больницы со всеми мерами безопасности. Костюм, маска специальная с кислородом, очки специальные», — пояснила Собчак.

Ранее ФАН сообщал, что телеведущая Ксения Собчак поделилась видео с сыном Платном, на котором ребенок заявил, что хочет в Италию. Однако малышу тут же объяснили, что в этой стране сейчас опасно. Ребенок заявил, что соскучился по солнцу, но Ксения рассказала мальчику, что сейчас в Италии не самое безопасное время из-за вспышки коронавируса.