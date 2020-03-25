Опровергаем главные мифы о коронавирусе и учимся различать фейки

Вызванная новым коронавирусом пандемия COVID-19, которую, как говорится, не пощупать руками, вызывает у людей естественный страх и повышенную нервозность. На этом фоне пышным цветом расцветают ядовитые цветы фальшивой информации, или — по новомодному — фейков, множатся панические слухи, да и просто глупости.

Как различать фейки о коронавирусе и не только, рассказывается в большом и очень важном материале Федерального агентства новостей. Также на основании рекомендаций Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) мы представляем информацию о главных мифах, связанных с новым коронавирусом.

Мифы о коронавирусе

Миф №1 — передача коронавируса чаще происходит в районах с жарким влажным климатом.

Это не так. На сегодня, согласно статистике, известно, что возбудитель COVID‑19 одинаково быстро распространяется в любых районах, естественно, включая регионы с жарким влажным климатом.

Миф №2 — если хорошенько промерзнуть на улице под снегом, это поможет уберечься от коронавируса.

Это не так. Пребывание на улице в мороз или, наоборот, во время жары не сказывается на возможности заражения, а вот простудиться от переохлаждения вполне можно.

Миф №3 — лежание в горячей ванне помогает уменьшить риск заражения.

Это не так. Горячая ванна не поможет уберечься от коронавируса, а для людей с некоторыми заболеваниями эта процедура может быть просто опасной.

Миф №4 — возбудителя вируса переносят комары и другие насекомые.

Это не так. Такой способ передачи коронавируса не выявлен. Заражение происходит воздушно-капельным путем или через поверхности, на которых носитель заболевания оставил вирус (так называемая болезнь грязных рук).

Миф №5 — электросушители для рук и ультрафиолетовые лампы для дезинфекции (УФ-лампы) помогут уничтожить коронавирус на теле человека.

Это не так. Электросушители вирус не уничтожают, а УФ-лампы можно использовать только для общего обеззараживания помещения, а не для обработки рук и других частей тела: ни к чему хорошему это не приведет, а вот ожоги обеспечены.

Миф №6 — тепловые сканеры позволяют выявлять зараженных коронавирусом.

Это не так. Тепловые сканеры выявляют только тех, у кого повышена температура, а это может происходить от разных причин. Тех, кто болеет COVID-19 в легкой форме или является вирусоносителем, такие сканеры не выявят.

Миф №6 — обработка всего тела 75% спиртовым раствором или веществами, содержащими хлор, поможет уничтожить вирус, уже проникший в организм.

Это не так. Если коронавирус уже проник в организм, таким способом его не выгнать, а вот ожоги заработать можно.

Миф №7 —регулярное промывание носа солевым раствором защитит от заражения коронавирусом.

Это не так. Лечебный или профилактический эффект этой популярной меры не доказан. Промывание носа солевым раствором, возможно, кому-то помогает для облегчения симптомов обычного насморка. Однако не исключено, что эта мера может спровоцировать раздражение слизистой носоглотки.

Миф №8 — чеснок защищает от заражения коронавирусом.

Это не так. Чеснок считается неплохим общеукрепляющим средством, но никаких объективных подтверждений его противомикробного и уж тем более противовирусного действия не обнаружено.

Миф №9 — коронавирусной инфекцией могут заразиться только пожилые или страдающие серьезными патологиями люди.

Это не так. Заразиться коронавирусом могут представители всех возрастных групп, но болезнь тяжелее протекает у пожилых пациентов и у лиц с серьезной патологией. Поэтому именно эта категория граждан находится в главной группе риска.

Миф №10 — для профилактики и лечения коронавирусной инфекции хорошо подходят антибиотики.

Это не так. Вирусы в принципе нечувствительны к антибиотикам, а использование (особенно в формате самолечения) антибактериальных препаратов для профилактики ни к чему хорошему не приводит. Это только способствует снижению чувствительности к определенным препаратам и развитию устойчивой к антибиотикам флоры.

Миф №10 — уже разработаны вакцина и препараты против новой коронавирусной инфекции.

Нет, пока, к сожалению, это не так. Вакцина находится в стадии разработки, на ее создание и запуск в серию потребуется еще несколько месяцев. Некоторые препараты, используемые в том числе при ВИЧ/СПИД, начали применять при коронавирусной инфекции, но протоколы в разных странах разные. В настоящее время лечение при заражении, как правило, симптоматическое.

Миф №11 — всем обязательно нужно носить маски для защиты от коронавируса.

Это не так. Здоровым людям носить маску нужно, если они оказывают помощь человеку с подозрением на коронавирус или работают среди большого количества людей (медики, продавцы и так далее). Маски эффективны только в комбинации с регулярной обработкой рук спиртосодержащим антисептиком или водой с мылом.

Маску носить нужно тем, кто чихает или кашляет, чтобы не заразить окружающих.

Если вы пользуетесь маской, следует знать правила их использования и утилизации (маску нужно надевать чистыми руками, она должна плотно прилегать к лицу, ее необходимо часто менять, и т. д.)

Главное профилактическое средством в борьбе с коронавирусом

Чтобы снизить риск заражения необходимо строгое соблюдение предписанных властями карантинных мер, а также регулярная обработка рук спиртосодержащим средством или водой с мылом. Также необходима тщательная уборка помещений, строгое соблюдение правил гигиены и выполнение рекомендаций лечащего врача.