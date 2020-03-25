В Северо-Курильске отменили тревогу цунами. ФАН-ТВ

Сегодня у Курильских островов в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 7,2. Была объявлена тревога цунами. Из порта на возвышенность эвакуировали 400 человек.
Волна цунами пришла в 15 часов 15 минут по местному времени, ее высота составила около 50 сантиметров. Позже тревогу цунами отменили. В Северо-Курильске уже проведено первичное обследование школ, больниц, культурных учреждений, теплоэлектростанций, котельных и жилых домов. Установлены повреждения печных стояков, ремонтные работы уже начались.
«В 13 часов 49 минут в 240 км юго-восточнее г. Северо-Курильск произошло сейсмическое событие магнитудой 7,2. Ощущалось в Северо-Курильске как 6 баллов. В настоящее время работают три группы по контролю за последствиями, по предварительным данным жертв нет, пострадали только стояки печных труб на частных домах. Обстановка находится на контроле Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области. Гражданам рекомендуется следить за сообщениями от органов исполнительной власти субъекта РФ», — рассказал Александр Найденов, заместитель начальника ГУ МЧС России по Сахалинской области.