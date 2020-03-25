В Северо-Курильске отменили тревогу цунами. ФАН-ТВ

Сегодня у Курильских островов в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 7,2. Была объявлена тревога цунами. Из порта на возвышенность эвакуировали 400 человек.

Волна цунами пришла в 15 часов 15 минут по местному времени, ее высота составила около 50 сантиметров. Позже тревогу цунами отменили. В Северо-Курильске уже проведено первичное обследование школ, больниц, культурных учреждений, теплоэлектростанций, котельных и жилых домов. Установлены повреждения печных стояков, ремонтные работы уже начались.