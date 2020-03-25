Песков оценил возможность переноса голосования по поправкам в конституцию

Москва, 25 марта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал возможность переноса голосования по внесению поправок в конституцию.

«[Вопрос будет решаться] с учетом развития с эпидемиологической ситуации. Ситуация подвижная. Об этом говорил вчера мэр Москвы Сергей Собянин. Разные варианты рассматриваются. Наберитесь терпения», — сказал представитель Кремля.

Напомним, всероссийское голосование в соответствии с указом главы государства должно пройти 22 апреля.

Ранее Песков сообщал, что превыше всего — здоровье граждан, поэтому если развитие эпидемиологической обстановки будет давать показания переноса даты голосования, это будет сделано.

По последним данным, в России зарегистрировано 658 случаев заболевания коронавирусом, 29 человек выздоровели. Летальных случаев не зафиксировано.