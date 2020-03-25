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Коронавирус обнаружен еще у троих жителей Ивановской области

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Коронавирус обнаружен еще у троих жителей Ивановской области

Иваново, 25 марта. Коронавирус нашли еще у троих жителей Ивановской области. Об этом сообщил глава Департамента здравоохранения области Артур Фокин.

Двое из них сдавали анализы на инфекцию в рамках обследования 53 пациентов, которые контактировали с зараженным врачом. Третий инфицированный недавно вернулся из Австрии, экспресс-тест на наличие китайского вируса дал положительный результат.

Так, на сегодняшний день в Ивановской области официально зарегистрирован один случай заражения опасной китайской инфекцией. Еще четыре положительные пробы отправлены на дообследованние в лабораторию Новосибирска. Там медики смогут дать окончательный диагноз.

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