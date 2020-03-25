Госдума на следующей неделе примет поправки в УК РФ за нарушение карантинных мер

Поправки в Уголовный кодекс РФ, ужесточающие наказания за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, Госдума рассмотрит в первом чтении 31 марта и планирует принять его в течение следующей недели, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

В среду, 25 марта, в нижнюю палату парламента внесен законопроект «О внесении изменений в статью 236 Уголовного кодекса Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации». Свой отзыв уже дал Верховный суд: инстанция не имеет замечаний к законопроекту об ужесточении ответственности за нарушение карантина.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин обсудил поправки с главой думского комитета по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым и правовым управлением. 25 марта их вынесли на дополнительное заседание Совета Государственной думы. Рассказываем, как могут измениться нормы уголовного права.

«В условиях пандемии коронавируса нарушения санитарно-эпидемиологических правил представляют серьезную опасность для населения страны, — говорится в сообщении комитета по госстроительству, — поскольку повышают угрозу заражения вирусом не только самого нарушителя, но и дальнейшего распространения этой заразы от него на большое количество людей, причем очень быстрыми темпами».

Поправки в УК вводятся после многократных сообщений о побегах из больниц, нарушении карантина, несоблюдения правил самоизоляции и сокрытии информации о посещении стран с неблагоприятной обстановкой.

Так, Ирина Санникова, врач с подтвержденным COVID-19, скрыла поезду в Испанию и продолжила работать. Сегодня стало известно о еще одном заражении из ее окружения. Санникова исключена из списка главных внештатных инфекционистов Минздрава Ставрополья, в СК возбудили уголовное дело по статьям 237 УК РФ (сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей) и 293 УК РФ (халатность).

По поправкам в УК гражданину РФ, который нарушил санитарно-эпидемиологические правила, что повлекло по неосторожности массовое заболевание или отравление людей, теперь грозит штраф от 500 тысяч рублей до 1 млн рублей или в размере зарплаты или иного дохода в период от 3 до 5 лет.

Также предлагается ввести запрет занимать определенные должности или вести определенную деятельность от одного года до трех лет. Еще одно возможное наказание — в зависимости от тяжести последствий — ограничение свободы на срок до 3 лет.

Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, за которым по неосторожности последовала смерть человека, либо сопряженное с умышленным созданием угрозы массовых заболеваний, предлагается наказывать штрафом до 2 млн рублей или в размере зарплаты или иного дохода в период от 4 до 5 лет. Наказание также может принять форму запрета занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью от 3 до 5 лет или ограничения свободы на срок до 5 лет.

Если в результате нарушения санитарно-эпидемиологических правил погибли двое и более человек, виновника предлагают наказывать лишением свободы на срок до 7 лет.

Подчеркивается, что в законопроекте речь идет о смертельных последствиях, которые возникли именно по неосторожности. Умышленное причинение смерти в результате преднамеренного нарушения санитарно-эпидемиологических правил в зависимости от умысла будет квалифицироваться как терроризм, хулиганство или диверсия.

По словам Вячеслава Володина, законопроект вводится для тех людей, кто ведет себя безответственно, нарушая обязательный карантин или условия самоизоляции, и «не отдают себе отчет в том, что рядом есть люди, которых можно заразить, которые могут заболеть и погибнуть».

По сравнению с предыдущими нормами (штраф в 80 тысяч рублей), вводится более серьезная штрафная санкция — от 300 000 рублей.

«Это соизмеримо с международной практикой, — ответил спикер Госдумы на вопрос ФАН. — Что касается тюремного срока, то максимальная ответственность вводится до 7 лет, она сопряжена с тем, какой вред нанесен. Думаю, до этого не должно дойти, так как наши граждане понимают, как вести себя в рамках рекомендаций, выданных врачами».

Вместе с тем Вячеслав Володин отметил, что в России есть и менее сознательные люди, которые на карантине ходят в магазин, салоны и даже на работу. Их изменения в законодательстве должны волновать в первую очередь.

«В условиях пандемии неукоснительное соблюдение гражданами карантина и других предписанных санитарно-эпидемиологических мер поможет нашей стране справиться с опасным вирусом с наименьшими потерями», — считает Павел Крашенинников.

Ко второму чтению законопроект дополнят санкциями за распространение ложной информации о ситуации с коронавирусом. Ранее ФАН подробно описал ситуацию с фейками о коронавирусе в России и представил собственную инструкцию по их распознаванию.

Поправки, одобренные сегодня на Совете Государственной думы, будут вынесены на пленарное заседание 31 марта.

Добавим, что несоблюдение режима домашнего карантина и нарушение санитарно-эпидемиологических мер наказывается и в других странах. Государства ужесточают меры по мере обострения ситуации с коронавирусом на своей территории.

В Израиле за нарушение карантина по небрежности грозит лишение свободы до трех лет, если карантин нарушен намеренно — до семи лет. В Китае нарушение условий карантина может караться штрафом, арестом или тюремным заключением до трех лет. В Италии нарушителей карантина лишат свободы на срок до трех месяцев.

Испания за несоблюдение приказов, запретов, инструкций или запросов, сделанных компетентными органами во время чрезвычайного положения, карает штрафом от 1,5 тыс. евро до 600 тыс. евро. За отказ от самоизоляции в Австралии гражданам грозит тюремный срок до года или штраф до 50 тыс. долларов. Аргентинцы за нарушение карантинного режима сядут на срок от трех до 15 лет или получат штраф до 1,6 тысячи долларов.

Если вы живете в Киргизии, за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, вызвавшее массовое заболевание, лишат свободы на срок от двух с половиной до пяти лет.

На Мальте и в Польше за нарушение карантина вы отделаетесь штрафами, а в Республике Корея за нарушение режима госпитализации или карантина предусмотрен тюремный срок до одного года, в Сингапуре — до полугода.

Разные штаты США определили наказание в разных формах: предусмотрены штрафы, тюрьма на срок от 30 суток до года.