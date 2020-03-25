Песков оценил возможность отмены парада Победы из-за коронавируса

Москва, 25 марта. Проведение парада, приуроченного к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, зависит от эпидемиологической ситуации в стране. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

По словам Пескова, вопрос отмены парада обсуждается, однако окончательного решения пока не принималось, поэтому подготовка к мероприятию продолжается.