Работники культуры рассказали, как переживают кризис из-за пандемии коронавируса

В пресс-центре Медиагруппы «Патриот» обсудили проблемы культуры из-за ограничений властей во время пандемии коронавируса. На мероприятии под названием «Культура на карантине. Как в условиях эпидемии будут работать театры, музеи и концертные залы» собрались видные представители петербургской интеллигенции. Корреспондент Федерального агентства новостей передает с места событий.

В дискуссии участвовали:

— Кирилл Нюквист, директор Музея городского электрического транспорта;

— Александр Канторов, художественный руководитель и главный дирижер Санкт-Петербургского государственного симфонического оркестра «Классика», заслуженный артист Российской Федерации;

— Вадим Каспаров, директор Санкт-Петербургского Дома танца «Каннон Данс», организатор международных фестивалей современного танца Open Look, Dance4Kids/Танец Будущего;

— Владимир Самсонов, солист Мариинского театра, заслуженный артист РФ;

— Иван Ожогин, актер музыкального театра, певец, лауреат национальных театральных премий «Золотая маска» и «Музыкальное сердце театра».

Модератором мероприятия выступил генеральный директор ФАН Евгений Зубарев.

Как карантин отразился на работе артистов

Солист Мариинского театр Владимир Самсонов рассказал о ситуации с работой учреждения культуры во время эпидемии.

«Буквально на днях пришло сообщение из режиссерского управления о том, что до 10 апреля все спектакли на сценах театра отменились. При этом до 31 марта включительно отменились все репетиции и записи, которые должны были быть», — сообщил Самсонов.

По его словам, все штатные сотрудники учреждения ушли в оплачиваемые отпуска. Он поясняет, что текущая ситуация не отразится на заработках работников Мариинского театра, так как он финансируется из государственного бюджета.

«Проблема только у тех, кто на контракте, на котором работает большинство солистов. Контракт — это оплата за выполненную работу в самом спектакле и репетиции. Эта категория артистов осталась без финансирования», — сказал заслуженный артист России.

В свою очередь, художественный руководитель Санкт-Петербургского государственного симфонического оркестра «Классика» Владимир Канторов заявил, что его коллектив «выручает Бетховен».

«Мы намерены сыграть все симфонии. На днях мы собрались, проиграли их на репетиции и поняли, какая огромная работа предстоит музыкантам. Поскольку это намечено на осень, то вирус просто обязан отступить и дать возможность нам сыграть всю симфонию Бетховена», — заверил дирижер.

В части финансирования работы оркестра Канторов признался, что музыканты не могут пожаловаться на проблемы с этим.

«Наша репетиционная работа оплачивается, и мы со спокойной совестью готовимся к нашим планам», — указал он.

Однако предыдущие представители творческой интеллигенции поддерживаются за счет государства. Со стороны частного сектора культуры выступил директор Санкт-Петербургского Дома танца «Каннон Данс» Вадим Каспаров.

«С первым кризисом мы столкнулись в 1998 году. Потом были кризисы в 2008 и 2014 годы. Никакой кризис так не затрагивал нас, как этот. Мы пока не понимаем, какие будут последствия, но сейчас одномоментно остановилось практически все. Так, в эти дни должен был состояться фестиваль dance for kids», — поделился информацией Каспаров.

В отличие от государственных театров, где не нужно платить аренду, частный сектор понесет наиболее серьезный урон, уверен Каспаров.

«Это большая проблема. Если кризис продлится еще месяц, то это ничего, но если до лета, то мы очень сильно пострадаем. Культура не является госсферой, но она значима. Доходы очень серьезно сокращаются, и настроение у меня не такое оптимистическое», — добавил директор.

Поделился мнением по сложной ситуации в культуре актер музыкального театра Иван Ожогин.

«Я пока не могу сказать, как эта ситуация ударит по моему сектору, так как не являюсь сотрудником штатного театра. Я работаю как ИП, а также продюсирую несколько проектов и работаю в основном на себя», — объяснил Ожогин.

При этом артист сожалеет, что ему в организации мероприятий не помогает государство. Однако некоторые концертные площадки, с которыми были заключены договора на аренду, идут навстречу, говорит Ожогин.

«Надеюсь, что к концу мая ситуация стабилизируется и нам удастся не сильно углубиться в финансовые потери», — отметил артист.

Директор музея городского электрического транспорта Кирилл Нюквист сообщил, что точка притяжения для туристов и горожан также закрыта на время пандемии коронавируса.

«С 19 марта мы закрылись и планируем открыться 30 апреля. Наш музей ведомственный, но за годы набрал популярность среди гостей города и петербуржцев. Однако сейчас закрыты все программы. В то же время коллектив музея продолжает работать и занимается реставрацией старинных вагонов», — сказал он.

Работники культуры у власти

В ходе дискуссии Зубарев задал вопрос гостям мероприятия, какие бы действия те предприняли, если находились у власти. В таком случае, считает Вадим Каспаров, нужно правильно оценивать последствия от принятых властью решений.

«Когда принимаются какие-то решения, то нужно сразу думать о последствиях. Если все пострадавшие стороны обратятся к государству, то никаких средств не хватит, чтобы их поддержать. Мне кажется, нужно было придумать ход, который не связан с полным закрытием», — выразил мнение Каспаров.

Иван Ожогин считает, что правильно было бы сделать послабления для тех людей, которые пользуются кредитами.

«Люди должны несколько триллионов рублей микрокредитным организациям или просто банкам. Ведь банковский сектор финансируется и субсидируется. Людям нужна реальная помощь в этом направлении — либо кредитные каникулы, либо снижение процентных ставок», — заявил актер.

В своем выступлении Владимир Самсонов подчеркнул, что в текущей ситуации государство должно помочь культуре.

«Не выборочно, а всем должно происходить на законном уровне, Совет Федерации и Государственная дума должны выдвинуть четкую программу по поддержке культуры, которая наиболее пострадала», — сказал Самсонов.

Может поменять профессию?

Участники пресс-конференции высказались на тему, могут ли они на время поменять профессиональную деятельность. В частности, Ожогин подверг сомнению такой шаг.

«Как человек может поменять профессию? Это как научиться дышать через ухо или глаз? Для выживания возможно. Тогда встает вопрос: а зачем жить?» — задался вопросом актер.

Его поддержал Владимир Самсонов, заявивший, что «всему свое время».